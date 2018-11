CSE: 2018-1128 – New Listing – Spacefy Inc. (SPFY)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The common shares of Spacefy Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Spacefy is an online marketplace that connects people in creative industries, such as photographers, filmmakers, musicians, artists, ad agencies, and event planners, with locations to execute their projects. Spacefy’s platform allows property owners and managers of venues to list their locations with detailed descriptions, photographs, and amenities. The platform facilitates the negotiation and booking of short-term rentals where a commission and fee is charged by Spacefy to both the renter and the space owner.

Les actions ordinaires de Spacefy Inc. ont été approuvées à la cote du CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Spacefy est un marché en ligne qui met en relation des personnes dans les industries créatives, telles que des photographes, des cinéastes, des musiciens, des artistes, des agences de publicité et des planificateurs d’événements, avec des emplacements pour exécuter leurs projets. La plateforme de Spacefy permet aux propriétaires et aux gestionnaires de sites de répertorier leurs sites avec des descriptions détaillées, des photographies et des équipements. La plate-forme facilite la négociation et la réservation de locations à court terme lorsqu’une commission et des frais sont facturés par Spacefy au locataire et au propriétaire de l’espace.

Issuer/Émetteur: Spacefy Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SPFY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 37 389 833 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 20 584 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 84624Q 10 2 ISIN: CA 84624Q 10 2 8 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.15/0,15 $ Agent: Leede Jones Gable Inc. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l’inscription: Le 28 novembre/November 2018 Trading Date/Date de negociation: Le 29 novembre/November 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: Le 28 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

