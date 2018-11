CSE:  2018-1131 – New Listing – DionyMed Brands Inc. (DYME)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The subordinate voting shares of DionyMed Brands Inc., formerly Sixonine Ventures Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

DionyMed is a multi-state, vertically integrated operating platform that designs, develops, markets and sells a portfolio of branded cannabis products. DionyMed also provides distribution, logistics and value-added manufacturing services on behalf of cannabis cultivators, distributors, processors and retailers. DionyMed’s operations are currently located in California and Oregon.

Les actions à droit de vote subalterne de DionyMed Brands Inc., anciennement la Sixonine Ventures Corp., ont été approuvées pour être inscrites à la CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

DionyMed est une plate-forme d’exploitation multi-états intégrée verticalement qui conçoit, développe, commercialise et vend un portefeuille de produits de cannabis de marque. DionyMed fournit également des services de distribution, de logistique et de fabrication à valeur ajoutée pour le compte de producteurs de cannabis, de distributeurs, de transformateurs et de détaillants. Les activités de DionyMed sont actuellement situées en Californie et en Oregon.

Issuer/Émetteur: DionyMed Brands Inc. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): DYME Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 12 932 388 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 74 541 916 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 25455C 10 0 ISIN: CA 25455C 10 0 5 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 29 novembre/November 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: Le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

