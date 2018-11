CSE: 2018-1132 – New Listing – Dixie Brands Inc. (DIXI.U)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The subordinate voting shares of Dixie Brands Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Dixie Brands Inc. manages, protects and promotes a portfolio of licensed intellectual property and commercialization of proprietary processes and products related to the DIXIETM brand. Dixie Brands Inc. is actively engaged in the licensing of proprietary bases, essences, and other prepared ingredients, the formula of which is an industrial secret of Dixie Brands Inc.

________________________

Les actions à droit de vote subalterne de Dixie Brands Inc. ont été approuvées pour être inscrites à la CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Dixie Brands Inc. gère, protège et fait la promotion d’un portefeuille de propriétés intellectuelles sous licence et de la commercialisation de processus et de produits propriétaires liés à la marque DIXIETM. Dixie Brands Inc. est activement engagée dans la concession sous licence de bases, essences et autres ingrédients préparés de propriété industrielle, dont la formule est un secret industriel de Dixie Brands Inc.

Issuer/Émetteur: Dixie Brands Inc. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): DIXI.U Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 124 778 268 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 25 873 239 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 25545P 10 3 ISIN: CA 25545P 10 3 6 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: US$/$USD Trading Date/Date de negociation: Le 29 novembre/November 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: National Issuer Services Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for DIXI.U. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com