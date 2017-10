De nouveaux outils pour les chercheurs canadiens de renom

WINNIPEG (MANITOBA), 12 oct. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Imaginez un médicament anticancéreux nanométrique capable de détruire une tumeur au sein sans endommager les tissus avoisinants. Ou un greffon autocicatrisant, composé de nanomatériaux, pour traiter les plaies des personnes atteintes de diabète. Ces deux technologies biomédicales pourraient à elles seules améliorer grandement la qualité de vie de patients et permettre aux Canadiens d’économiser des millions de dollars en couts de santé.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada, par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), investit dans l’infrastructure de recherche du nouveau Biomaterials and Nanomedicine Laboratory de l’Université du Manitoba.

Le financement annoncé aujourd’hui à l’université par l’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, fait partie d’un investissement de plus de 554 millions de dollars dans 117 projets d’infrastructure de 61 universités, collèges et hôpitaux de recherche au Canada. Cette annonce marque un important jalon pour la FCI : le financement de plus de 10 000 projets financés depuis sa création en 1997.

Nouveau chef de file du génie biomédical et de la nanomédecine à l’Université du Manitoba, Malcolm Xing se servira de cet équipement de pointe pour développer des nanoparticules à charge médicamenteuse qui ciblent les cellules tumorales. Son équipe et lui développeront des nanocomposites imprimés en trois dimensions et servant aux greffons cutanés pour le traitement des ulcères du pied diabétique. Ce projet est l’un des quatre pour lesquels l’université recevra un financement de la FCI totalisant 1,2 million de dollars.

Le financement annoncé aujourd’hui, octroyé par le Fonds d’innovation de la FCI, appuiera des recherches, allant du captage de l’énergie marémotrice renouvelable à la réhabilitation des traumatisés crâniens en passant par la construction du premier ordinateur quantique au monde.

Cet investissement vise à procurer aux chercheurs canadiens les outils dont ils ont besoin pour découvrir, innover et former les étudiants qui seront en poste demain. Ces chercheurs contribuent ainsi à bâtir un avenir plus dynamique et plus radieux pour tous les Canadiens et à garantir une classe moyenne prospère et en santé.

Citations

« Notre gouvernement comprend que les chercheurs ont besoin des meilleurs laboratoires et outils pour réaliser des découvertes qui ouvrent la voie à un avenir plus brillant pour tous. Voilà pourquoi l’annonce de ce financement aujourd’hui est si importante; elle donne aux scientifiques et à leurs étudiants la possibilité de poursuivre leurs recherches dans des domaines où le Canada détient un avantage concurrentiel. Les découvertes, les innovations et les compétences mises en œuvre dans ces nouveaux laboratoires de pointe contribueront grandement à améliorer notre vie, notre économie et notre prospérité future. »

‒ Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Le Fonds d’innovation encourage les établissements et leurs chercheurs à voir grand et à s’employer à devenir des chefs de file qui mènent une recherche de calibre mondial. Ce financement incite les chercheurs à viser plus haut en collaborant entre disciplines, établissements et secteurs. Par ce soutien, les établissements peuvent accroitre leurs capacités de recherche et accélérer les activités de recherche qui auront des retombées sociales, environnementales, économiques et en santé pour tous les Canadiens. »

‒ Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale, Fondation canadienne pour l’innovation

« Depuis 140 ans, l’Université du Manitoba est reconnue comme un chef de file à l’échelle de la province pour sa recherche, ses publications savantes et ses activités créatrices : ce nouveau financement perpétue cette tradition d’excellence. Les travaux du Dr Xing conjuguent médecine et génie pour mettre en œuvre des technologies révolutionnaires qui auront des retombées sur le traitement des patients et les soins prodigués à tous les Canadiens. »

‒ Digvir Jayas, vice-président (Recherche et international) et professeur éminent, Université de Manitoba

« Je remercie le gouvernement du Canada et la Fondation canadienne pour l’innovation pour ce financement à l’appui de mon programme de recherche. Notre laboratoire travaille à mettre au point une nouvelle technologie STIM (sciences, technologie, ingénierie, matériaux/médecine/mathématiques) pour les cellules (cellules souches) et les organes, qui se traduira par une vie meilleure pour tous. »

– Malcolm Xing, professeur agrégé, génie mécanique, faculté de génie; Université de Manitoba

Faits en bref

L’Université du Manitoba est l’établissement demandeur du projet de Malcolm Xing. Elle est aussi partenaire dans les trois autres projets pilotés par d’autres établissements.



Le Fonds d’innovation soutient des initiatives qui permettent aux universités, aux collèges et aux hôpitaux de recherche ainsi qu’à leurs étudiants d’approfondir leurs connaissances dans des domaines de compétence tels que l’intelligence artificielle, la science quantique, la santé du cerveau et les énergies renouvelables.



Cette annonce comprend l’attribution d’une somme additionnelle de 127 098 512 dollars du Fonds d’exploitation des infrastructures qui aide les établissements à assumer les couts d’exploitation et de maintenance associés à la nouvelle infrastructure de recherche.

