Déclaration concernant la décision préliminaire du département du Commerce sur les droits compensatoires

MONTREAL, QUEBEC–(Marketwired – Sep 26, 2017) – « Nous sommes totalement en désaccord avec la décision préliminaire du département américain du Commerce. L’ampleur des droits suggérés est absurde et déconnectée de la réalité du financement de programmes d’avions de plusieurs milliards de dollars. Ce résultat démontre ce que nous disons depuis des mois : les lois américaines du commerce n’ont jamais été conçues pour être appliquées de cette manière et Boeing tente d’utiliser un processus biaisé pour étouffer la concurrence et priver les compagnies aériennes américaines et leurs passagers des bénéfices des avions C Series.

Le fait est que Bombardier a créé des avions de qualité supérieure, qui sont plus efficaces, plus confortables et plus silencieux. Les avions C Series desservent un segment de marché qu’aucun manufacturier américain ne dessert. Delta souhaite rendre ce remarquable nouvel avion disponible aux voyageurs américains, mais Boeing veut les empêcher de profiter de ces avantages, peu importe le préjudice qui pourrait être causé à l’industrie aéronautique américaine et les coûts encourus par les compagnies aériennes et les consommateurs.

Suite à la décision préliminaire d’aujourd’hui et à celle du mois prochain, la Commission du commerce international sera appelée l’an prochain à déterminer si le programme C Series a causé un quelconque préjudice à Boeing. Étant donné que Boeing n’était pas en lice pour remporter la commande de Delta et qu’il a abandonné le marché desservi par les avions C Series il y a des années, il n’a subi aucun préjudice.

Au sein de l’industrie, il y a un large consensus sur ce point. De plus, une coalition grandissante incluant des compagnies aériennes, des groupes de défense des droits des consommateurs, des experts du domaine et bien d’autres acteurs a exprimé sa profonde préoccupation à l’égard de cette tentative de Boeing qui vise à obliger les compagnies aériennes américaines à acheter des avions moins efficaces, configurés de manière inadéquate et qui ne créent pas de valeur.

Le gouvernement des États-Unis devrait rejeter la tentative de Boeing visant à réécrire les règles du jeu à son propre avantage en imposant une taxe indirecte aux voyageurs par le biais de tarifs à l’importation injustifiés. »

