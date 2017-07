Découvrez les parcs nationaux et les sites historiques avec Parcs Canada et Communauto

Montréal, July 31, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Communauto, pionnier de l’autopartage en Amérique du Nord et l’Agence Parcs Canada, s’associent pour un partenariat durable qui permet d’allier découvertes historiques et déplacements écologiques. Tous les véhicules du parc de Communauto seront munis d’une carte découverte qui donne un accès gratuit, tout au long de l’année, aux 27 lieux historiques et parcs nationaux situés au Québec.

Par le biais d’articles et de conseils sur son blogue, Communauto fera découvrir aux amoureux d’histoire des escapades bucoliques, historiques et économiques. Envie d’une sortie? Communauto et Parcs Canada donneront des suggestions de destinations partout au Québec, été comme hiver et pour toute la famille. Avec ce partenariat, Parcs Canada continue de rapprocher les Canadiens et Canadiennes de leur patrimoine à travers son large réseau de parcs nationaux, d’aires marines de conservation et de lieux historiques nationaux.

« Cette entente avec Parcs Canada nous permettra de démontrer que pour sortir de la ville, nul besoin de posséder une voiture. On peut partir à la découverte la conscience tranquille, réaliser des économies et réduire l’impact environnemental de ses déplacements avec l’autopartage, mentionne Marco Viviani, vice-président développement stratégique de Communauto « Ce partenariat avec l’Agence Parcs Canada est une belle reconnaissance de la vocation sociale et environnementale de notre entreprise et va de pair avec la mission de préservation et de conservation du patrimoine culturel et naturel promue par l’Agence », conclu M.Viviani.

L’autopartage offre une alternative pratique et économique à la propriété d’un véhicule et contribue à réduire le nombre et l’usage de l’automobile, et par le fait même à la préservation d’espaces de qualité. Le parc de Communauto est constitué de 70 % de véhicules éco énergétiques. L’entreprise, via l’utilisation raisonnée de la voiture qu’en font ses abonnés, contribue à l’évitement de 40 tonnes de gaz à effet de serre annuellement.

À propos

Communauto a été fondée à Québec, en 1994. L’entreprise a une vocation sociale, environnementale et urbanistique. En plus d’être la plus ancienne entreprise d’autopartage en Amérique du Nord, Communauto a été la première organisation d’autopartage sur le continent nord-américain à mettre à la disposition de sa clientèle un parc de voitures 100 % électriques et à offrir deux types de service d’autopartage (avec et sans réservation). Son service repose sur la mise en commun de plus de 2 000 véhicules. Le réseau de Communauto est en pleine croissance et présent dans 7 villes au Canada : Kingston, Ottawa, Gatineau, Montréal (Laval et Longueuil), Québec, Sherbrooke, Halifax et depuis 2012, à Paris.

CONTACT: Brigitte Geoffroy, Communauto Conseillère relations publiques 1 514 499-2956 bgeoffroy@communauto.ca | www.communauto.ca