DIAGNOS annonce une mise à jour suite à la clôture du placement privé

BROSSARD, QUÉBEC–(Marketwired – 28 avril 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur l’intelligence artificielle, annonce une mise à jour suite à la clôture du placement privé publiée le 27 avril 2017 quant au nombre de personnes apparentées, au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »), qui ont participé au placement privé.

Un administrateur de DIAGNOS a souscrit pour 30 000 $ et un dirigeant de DIAGNOS a souscrit pour 10 000 $ et, de ce fait, exercent respectivement un contrôle sur 0,8% et 0,4% des actions ordinaires de la Société, sur une base diluée. La Société s’appuie sur des exemptions disponibles en vertu du Règlement 61-101 concernant l’évaluation formelle et les exigences d’approbation des actionnaires minoritaires.

Le placement privé est assujetti à l’approbation de toutes les autorités réglementaires concernées, dont la Bourse de croissance TSX, ainsi qu’à l’exécution de la documentation requises.

Toutes les sommes d’argent citées dans ce communiqué de presse sont établies et payées en monnaie légale du Canada.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur son outil d’intelligence artificielle (« IA ») CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé ophtalmologie qui s’intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d’intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d’images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et au Mexique.

