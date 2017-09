DigitalRoute nomeia Andreas Zartmann como CEO

STOCKHOLM, SWEDEN–(Marketwired – Sep 26, 2017) –

DigitalRoute, provedora líder de soluções de gestão de dados e capacitação de Transformação Digital em todo o mundo, nomeou Andreas Zartmann como CEO. Zartmann, ex-Diretor Financeiro da empresa, substitui Johan Bergh que se afasta do cargo para se concentrar exclusivamente na liderança da crescente organização de vendas da DigitalRoute.

Zartmann foi responsável por levar a DigitalRoute ao próximo nível do sucesso, com a criação de uma forte fundação e momento que a equipe da DigitalRoute alcançou sob a liderança de Johan Bergh nos últimos três anos. Durante o período, a empresa aumentou seu forte posicionamento no mercado de Telecomunicações, entrou em novas indústrias verticais com empresas de utilidades públicas, logística, manutenção previsível, postal e outras áreas, bem como lançou novos produtos de sucesso, inclusive o OSS Mediation, implementado recentemente por duas empresas de telecomunicações de Nível 1.

Zartmann comandará a próxima fase do crescimento da DigitalRoute concentrado no fortalecimento ainda maior da empresa na Indústria de Telecomunicações por meio do suporte aos lançamentos futuros do 5G e da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) para os clientes de Telecomunicações e Empresas. Atualmente duas empresas de utilidade pública principais já usam a plataforma MediationZone IoT para alavancar a nova tecnologia. Especialmente para aplicativos IoT, a gestão de dados e integração de infraestrutura de aplicativos são desafios primordiais. Com o aumento da utilização da Nuvem como nos modelos de negócios SaaS e PaaS aliados em toda a indústria à virtualização por meio da implementação de SDN e NFV nas telecomunicações, há uma crescente demanda de suporte e capacitação das tecnologias nestas áreas.

Com uma carreira longa e de sucesso em finanças corporativas, Zartmann foi CFO da Sorman Information & Media e da Nexus and Teleca, e participou de várias oportunidades de investimento. Ele está altamente focado nos negócios e muito conhecido e grandemente respeitado como líder na indústria de IT. Ele assume a liderança de uma empresa que tem tido um crescimento consistente na última década, ultrapassou o crescimento do mercado e expandiu para novos mercados verticais por oferecer para seus clientes e parceiros uma tecnologia superior.

O chairman da DigitalRoute, Wolfgang Kroh, disse: “É com muita satisfação que dou as boas-vindas a Andreas ao assumir a função de liderança em um momento tão empolgante e importante para a história da DigitalRoute. Andreas tem comprovadamente habilidades e paixão pelos negócios e estou certo de que ele concretizará os planos empolgantes que temos para a empresa no futuro. Não tenho nenhuma dúvida que ele irá estabelecer a DigitalRoute como a principal empresa de gestão de dados do mercado, atendendo clientes em todo o mundo”.

Kroh acrescentou: “Gostaria de agradecer Johan Bergh por sua liderança nos últimos três anos. Sua experiência e habilidade serão extremamente valiosos para ele assumir a liderança da nossa organização de vendas global”.

DigitalRoute(R)

A DigitalRoute oferece novas abordagens para a integração e gestão de dados desde 1999. Sua tecnologia oferece alto nível de produção e um grau único de configuração do cliente, para processamento de todos os dados de uso e estatísticos extraídos das redes de ativos conectados. Com ela o cliente alcança maiores eficácia de custo, menor tempo para colocação de novas ofertas de serviço no mercado, capacidade de monetização dos dados, e maior satisfação do cliente final. A DigitalRoute também disponibiliza eventos de rede para os sistemas certos no formato certo com volumes mais apropriados dentro dos prazos exigidos sem a perda de nenhum bit. Isso é a base para a abordagem de múltiplos casos de missão crítica.

Mais de 350 empresas principais usam a tecnologia DigitalRoute para atender suas necessidades de gestão de dados, inclusive vários parceiros OEM que usam a nossa plataforma como parte central da sua oferta. A DigitalRoute foi criada baseada no princípio da Expertise, Mente Aberta e Compromisso. Com mais de 200 funcionários, a sede em Estocolmo, Suécia, a empresa tem escritórios em Gothenburg, Atlanta e Kuala Lumpur. A DigitalRoute é uma empresa de empreendimentos privada.

https://www.facebook.com/DigitalRoute

https://twitter.com/digital_route

https://www.linkedin.com/company/36031?trk=tyah

DigitalRoute e MediationZone são marcas comerciais da Digital Route AB.

Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.