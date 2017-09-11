DOSarrest推出全新的DDoS防護軟件

卑詩省溫哥華, Sept. 12, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — DOSarrest Internet Security今日宣佈，新的DDoS防護軟件連同多項其他增強升級功能已經面世。這是該公司2007年開始提供全面管理(fully managed)雲端DDoS防護服務至今第五次的重大發佈。

這個最新版本採用最新的軟件開發工具和技術，全面重新打造DOSarrest的前台和後台系統。

部份優化功能包括：

全新的客戶門戶(customer facing portal)，備有15個實時互動流量數據畫面。

煥然一新的後台及新款保安功能，能夠在數秒內即時啟用

全新的大數據分析引擎，更快顯示實時數據和歷史數據

偵測異常流量和機器人(bot)的機器學習模組

為全球所有地點提供全新的大型路由器和強化上遊容量

DOSarrest的首席執行官Mark Teolis解釋：「這11年來，我們提供全面管理(fully managed)雲端DDoS防護服務至今，深明早著先機、預防入侵的重要性。這次開發的最新版本秉持最高靈活性的構想；我們基本上能夠分析並創建功能，制止任何前所未見的精密攻擊。」

Teolis補充道：「在DDoS防護的世界，最大的誤解是您只需要能夠抵禦DDoS攻擊的能力，但事實上，遭到每秒10Mb的小型攻擊而導致網站癱瘓的可能性是數以百萬倍以上。」

關於DOSarrest Internet Security：

DOSarrest於2007年在加拿大卑詩省溫哥華成立，是全球屈指可數專門提供雲端DDoS防護服務的公司，其他網絡保安服務分別有雲端網路應用程式防火牆(WAF)、 網站漏洞測試及優化 (VTO) 、數據中心後衛站-GRE和雲端全球負載平衡(cloud based global load balancing ) 。

更多資訊請瀏覽www.DOSarrest.com

媒體聯絡人Julie Trudel

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