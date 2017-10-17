DOSarrest 發表新的API

卑詩省溫哥華, Oct. 18, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — DOSarrest Internet Security今天宣布，該公司發表新的應用程式介面(API)用於其最新一代的網路安全服務軟體，讓各NSP、 ISP以及安全即服務（Security as a Service）企業可以直接存取DOSarrest所有以雲端為基礎的安全服務。如此一來，所有組織都可以將DOSarrest的任何服務整合至既有客戶的入口網站，這些服務包括DDoS保護、CDN、同級最佳應用程式防火牆(WAF)、全球負載平衡，以及積極發展藍圖上的未來任何服務。

本次發表的API中某些功能讓用戶可自動設定，必要時可動態上調/下調個體(instance)與容量(capacity)，並從DOSarrest的大量DDoS 與WAF要件中挑選所需的元件。這是一套新的「restful」API，整合起來非常輕鬆。用戶也可以利用DOSarrest的大數據分析引擎，在適當時操控與展示登入數據。

銷售與行銷總監Brian Mohammed表示：「大型電信公司一直對我們提出許多查詢，特別是歐洲業者，他們喜歡和希望得到我們的服務，但需要API。我們聽到這個訴求而在今日推出。」他再補充道︰「這基本上使得每個人都可以利用我們的服務，確保客戶的網站安全不受攻擊，不管是在大量攻擊還是小型精密的7層應用層攻擊下均安全無虞，在此同時，看起來也像是他們自有、隨選隨有的服務。」

DOSarrest執行長Mark Teolis解釋：「我們也願意為沒有內部程式設計人員的企業打造客製化入口網站，讓他們可使用這套新的API；所以，何不使用我們的企業內部開發組來協助您建置系統？」此外，Teolis也稱：「一旦訂用這套新的API，將可使用未來所有服務，而且目前已經有些相當不錯的產品快要推出。」

關於DOSarrest Internet Security:

DOSarrest 於2007 年在加拿大卑詩省溫哥華成立，是全球幾家專精於雲端基礎DDoS 保護服務的公司之一。其他提供的網路安全服務包括雲端基礎的網路應用程式防火牆(Web Application Firewall，WAF)、網站漏洞測試與最佳化(Vulnerability Testing and Optimization ，VTO)、DataCenter Defender – GRE以及雲端基礎全球負載平衡(cloud based global load balancing)。

其他詳細資訊請見www.DOSarrest.com

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