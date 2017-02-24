Dubuc Motors獲得SEC根據美國JOBS法案授出眾籌資格

加利福尼亞州門洛帕克, Feb. 24, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — 全球首款2+2電動跑車Tomahawk的製造公司Dubuc Motors今日宣佈，繼其獲得向美國證券交易委員會(SEC)備案的資格後，該公司啟動其股權眾籌活動的實際發售階段。該公司於2016年透過「試水」（Testing the Waters）活動公佈其電動超級跑車，目前正將初始融資儲備中的600萬美元轉化為真正的融資資金。

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根據JOBS法案第四章A+條例，Dubuc Motors可開始將儲備資金轉化為股權。該公司認為其是首家同時進行S條例及A條例發售的公司，此舉將允許美國及全球投資者將出資額降低至200美元。該公司製造的汽車產量不多，預期每年至多生產1500台。

Dubuc Motors聯合創辦人Mike Kakogiannakis表示：「消費者已經接受這樣的理念，儘管Tomahawk是一款獨特的跑車，但亦可與轎車一樣實用。投資者的反響出乎我們的意料，看到如此多的革新者和趨勢引領者比預期更早地加入我們成為公司股東，真令人振奮。」

370英里續航能力的Tomahawk迎合了獨特的受眾需求，將作為第一台和唯一的四輪驅動2+2電動跑車進軍市場。該款汽車可容納身材高大的車主，1米95身高的司機均可舒適就座。其他特色包括後座及貨廂空間增添實用性，令Tomahawk成為可滿足日常需求的豪華跑車。Tomahawk目前可在公司網站上進行購買，消費者可繳納5,000美元的定金提前預定，確保2018年能夠獲得愛車。

關於Dubuc Motors:

Dubuc Motors是全球首款2+2電動跑車Tomahawk的製造公司。該公司於2013年推出Tomahawk後一直依靠自我籌資，此前已耗時13年進行研發，致力打造出這款將汽車動力與可持續性相結合的豪華跑車。

Tomahawk具備出色的高性能表現，可在3秒內從0加速至60英里，同時提供370英里的續航能力。該公司專注於提供最高端、最寬敞並最符合環保理念的豪華跑車體驗。該款跑車目前可供預定，將於2018年面市。

如欲了解更多資訊或參與股權集資活動，請訪問：www.dubucmotors.com

A條例免責聲明：

有關本次發行的發售聲明已向SEC備案。SEC已通過該發售聲明，但僅意味著Dubuc可進行發售聲明所述的證券銷售。其並不意味著SEC已認可、對發售聲明的理據或發售聲明所載資料的準確性或完整性發表任何意見。閣下可自以下網址獲得發售說明書的副本（其為發售聲明的一部分）：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1688361/000168836117000008/dubform1a-02212017.htm

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