Dubuc Motors recebe qualificação da SEC de acordo com a lei JOBS dos EUA

MENLO PARK, Califórnia, Feb. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — A Dubuc Motors, empresa responsável pelo Tomahawk – o primeiro carro esportivo 2+2 elétrico, anunciou hoje o lançamento da fase de oferta em tempo real de sua campanha de financiamento coletivo de capital após a qualificação do seu registro na Comissão de Títulos e Câmbio (SEC, na sigla em inglês). A empresa revelou seu supercarro elétrico através da campanha Testing the Waters (TTW) em 2016 e transformando os US$ 6 milhões das suas reservas iniciais de financiamento em dólares reais de financiamento.

De acordo com o Título IV da Lei JOBS, Regulamentação A+, a Dubuc Motors pode começar a converter as reservas em participações. A empresa se considera a primeira a registrar em conjunto uma Regulação S com uma Regulação A, permitindo que os investidores contribuam com no mínimo US$ 200 nos Estados Unidos e internacionalmente. A empresa será um fabricante de pequeno porte, com uma produção esperada de até 1.500 unidades por ano.

“As pessoas se envolveram com a ideia de que o Tomahawk, embora seja um carro esportivo exótico, pode ser tão prático quanto um sedã”, disse Mike Kakogiannakis, co-fundador da Dubuc Motors. “Estamos percebendo a incrível resposta dos investidores e é empolgante ver uma grande comunidade de pessoas inovadoras e definidoras de tendências envolvendo-se como acionistas tão cedo.”

O alcance de 595 km do Tomahawk atende uma audiência exclusiva, inserindo-se no mercado como o primeiro e único carro esportivo 2+2 elétrico com tração total. O carro acomoda as pessoas mais altas, com assentos confortáveis para motoristas de até 1,95 m. Recursos adicionais, como assentos traseiros e espaço para bagageiro adicionam utilidade, tornando o Tomahawk um carro esportivo de luxo para o dia a dia. O Tomahawk agora está disponível para compra no site da empresa e os clientes podem reservar com antecedência, depositando US$ 5.000, garantindo seu veículo para 2018.

A Dubuc Motors é a empresa responsável pelo Tomahawk – o primeiro carro esportivo 2+2 elétrico do mundo. Autofinanciada desde seu lançamento em 2013, a Dubuc Motors passou 13 anos em pesquisa e desenvolvimento para criar um carro esportivo de luxo que une potência automotiva e sustentabilidade.

O Tomahawk apresenta desempenho de alta qualidade, indo de 0 a 100 km/h em 3 segundos, ao mesmo tempo em que oferece um alcance de 595 km. A empresa está focada em oferecer uma experiência de veículos esportivos de luxo que sejam ao mesmo tempo compactos e espaçosos, e aprovados pela Mãe natureza. O veículo está disponível agora para reserva e será revelado em 2018.

Uma declaração de oferta em relação a esta oferta foi registrada na SEC. A SEC qualificou esta declaração de oferta, o que significa que apenas a Dubuc pode realizar vendas dos títulos descritos pela declaração de oferta. Isso não significa que a SEC aprovou, conferiu os méritos ou a precisão ou a totalidade das informações na declaração de oferta. Você pode obter uma cópia da circular de oferta que faz parte desta declaração em:

Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta para venda ou a solicitação de oferta para compra nem deverá haver qualquer venda dos títulos em qualquer estado ou jurisdição onde essa oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Você deve ler a circular de oferta antes de realizar qualquer investimento.

