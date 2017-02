DuSolo informiert über aktuellen Stand der Erstellung des Jahresabschlusses für 2016

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA–(Marketwired – Feb 14, 2017) –

DuSolo Fertilizers Inc. (TSX VENTURE: DSF) (“DuSolo” oder das “Unternehmen”) veröffentlicht das folgende Update zur Erstellung seines testierten Jahresabschlusses und weiterer Jahresberichte für das Jahr 2016.

Wie in seiner Pressemitteilung vom 30. Januar 2017 bekanntgegeben wurde, musste DuSolo folgende Dokumente einreichen:

1. Den testierten Jahresabschluss für das am 30. September 2016 zu Ende gegangene Geschäftsjahr (gemäss Teil 4 des "National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations"). 2. Den MD&A-Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) zu dem testierten Jahresabschluss (gemäss Vorgaben in Teil 5 des "National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations"). 3. Die CEO- und CFO-Bestätigungen hinsichtlich des testierten Jahresberichts, die aufgrund "National Instrument 52-109 Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings" (gemeinsam als die "erforderlichen Berichte" bezeichnet) erforderlich sind.

DuSolo arbeitet weiterhin mit seinen neuen Wirtschaftsprüfern an der Fertigstellung der erforderlichen Berichte. Das Unternehmen war bisher davon ausgegangen, dass es in der Lage sein würde, die erforderlichen Berichte bis zum 15. Februar 2017 einreichen zu können. Laut aktueller Schätzung des Unternehmens werden die erforderlichen Berichte vor oder am 28. Februar 2017 eingereicht.

DuSolo wandte sich an die Börsenaufsichtsbehörden der Provinzen, in denen es ein berichtspflichtiger Emittent ist, und erhielt von diesen ein einstweiliges Handelsverbot für das Management (MCTO – Management Cease Trade Order) während der Verzugsdauer. Bis zur Erstellung der erforderlichen Berichte und der Aufhebung des einstweiliges Handelsverbots für das Management wird DuSolo die alternativen Vorgaben zur Informationspflicht erfüllen, die in den MCTO-Richtlinien (National Policy 12-203 Management Cease Trade Orders) aufgeführt sind und wonach DuSolo verpflichtet ist, zweiwöchentliche Pressemitteilungen zu veröffentlichen, um die Marktteilnehmer fortlaufend über jegliche Entwicklungen während der Verzugsdauer zu informieren.

Im Namen von DuSolo Fertilizers Inc.

Giles Baynham, CEO und Direktor

Die kanadische Börse TSX Venture Exchange Inc. und ihre Regulierungsorgane (“Regulation Service Provider” gemäss der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange Inc.) übernehmen keinerlei Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.