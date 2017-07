Dynacor : la production d’or de juin augmente fortement pour atteindre 6 895 oz

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 21 juillet 2017) - Mines d’or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d’annoncer qu’à ce jour, juin a été le meilleur mois de 2017 pour sa production d’or qui a atteint 6 895 oz par comparaison avec 5 865 oz en juin 2016, soit une augmentation de 1 030 onces (+18%).

Au deuxième trimestre (T2), la production d’or mensuelle a progressivement augmenté pour atteindre son plus haut niveau de l’année en juin, avec 6 895 oz, ce qui représente une hausse de 35% par rapport à la production d’avril 2017 (5 087 oz). La production d’or trimestrielle totale (18 185 oz) a augmenté de 6% par rapport au T1-2017 (17 125 oz). Les données de la production d’or mensuelle* pour le T2 de 2017 et 2016 figurent au tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1. Production d’or mensuelle* pour le T2 de 2017 et 2016

Avril

(oz Au) Mai

(oz Au) Juin

(oz Au) T2 total

(oz Au) 2017 5 087 6 203 6 895 18 185 2016 5 801 5 859 5 865 17 525

*- Données de production finales ajustées pour avril à juin 2017

Pour les 6 premiers mois de 2017, la production d’or s’est élevée à 35 310 oz (33 332 oz en 2016), soit une augmentation de 6%. Ce chiffre est en-deçà de notre objectif de production en raison d’une offre inférieure de minerai due aux conditions météorologiques extrêmes du début de l’année 2017 (voir communiqués de presse datés du 19 juin et du 20 avril 2017). Nous prévoyons que la tendance à la croissance de la production d’or se poursuivra dans les 6 prochains mois.

Jean Martineau, chef de la direction et président de Dynacor commente : « Nous avons obtenu des résultats d’opération solides et la production de notre usine, Veta Dorada, à Chala, augmente de manière constante. Cette tendance devrait se poursuivre au troisième et au quatrième trimestre. Je suis particulièrement heureux d’annoncer que le rendement métallurgique est supérieur à celui de notre ancienne usine et qu’il a, en fait, atteint un record absolu au T2-2017. »

Séisme dans le sud du Pérou

Le 17 juillet, un séisme de magnitude 6,4, à une profondeur de 44,1 km s’est produit à Atico, à 91 km au sud de Chala et 98 km à l’ouest-nord-ouest de Camana, dans le sud du Pérou. Dynacor ne signale aucun dommage à son usine de Chala qui reste entièrement opérationnelle. L’usine de Huanca et ses parcs à résidus qui sont en entretien et maintenance n’ont subi aucun dégât. Cependant, la route panaméricaine a été touchée et le Gouvernement est en train de la réparer pour rétablir la circulation le plus vite possible.

Profil de Mines d’or Dynacor Inc.



Mines d’or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d’expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d’or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises



Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

