Dynacor produit 17 125 oz d’or au premier trimestre 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 20 avril 2017) - Mines d’or Dynacor Inc. (TSX:DNG) (OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d’annoncer qu’au premier trimestre de 2017, sa production d’or a atteint 17 125 oz. Ce chiffre représente une augmentation de 1318 onces d’or par rapport au premier trimestre de 2016 (15 807 oz), en dépit des conditions climatiques extrêmes qui ont sévi au nord et au centre du Pérou et qui ont entraîné la destruction de nombreux ponts et routes ainsi que de graves inondations localisées.

Les exportations totales d’or, au premier trimestre, se sont élevées à 20 301 oz.

Le tableau 1, ci-dessous, présente les données mensuelles de la production d’or en 2017 et 2016 pour le premier trimestre de chaque année. Par comparaison avec 2016, la production d’or de 2017 était plus élevée en janvier (+15%) et a atteint un record en février (+31%) mais, en raison des conditions météorologiques particulièrement mauvaises, a été inférieure en mars (-16%). Quoi qu’il en soit, la production d’or trimestrielle a augmenté de 8,3% (1318 oz).

Tableau 1. Production d’or mensuelle pour le premier trimestre (T1) de 2017 et 2016

Janvier

(Au oz) Février

(Au oz) Mars

(Au oz) T1 total

(Au oz). 2017 5208 6733 5184 17 125 2016 4512 5125 6170 15 807

En général, la production d’or trimestrielle de Dynacor est plus basse au premier trimestre de n’importe quelle année à cause de la saison des pluies qui dure de janvier à mars et ralentit les activités minières artisanales ainsi que le transport du minerai jusqu’à l’usine de traitement (voir le tableau 2, ci-dessous pour les années 2012-2016).

Tableau 2. Production d’or au premier trimestre de 2012 à 2016

T1-2012 T1-2013 T1-2014 T1-2015 T1-2016 % DE LA PRODUCTION D’OR ANNUELLE TOTALE 21,4% 26,0% 17,7% 23,0% 21,5% PRODUCTION D’OR ANNUELLE TOTALE (oz) 61 274 76 883 68 923 67 604 73 477

Jean Martineau, chef de la direction et président de Dynacor commente: « Le Pérou a connu sa pire saison des pluies depuis 20 ans mais, malgré cela, nous avons obtenu de très bons résultats opérationnels car, si l’on compare avec le premier trimestre de 2016, nous avons réussi à augmenter, non seulement notre production d’or mais aussi nos achats de minerai de 15% et le minerai traité de 24%. Cela montre clairement l’impact de notre nouvelle usine. Je souhaite féliciter tous nos employés pour ces excellents résultats qui nous ouvrent la voie du succès pour les trimestres à venir.

Avec sa nouvelle usine, Veta Dorada, qui a une capacité de 300 tpj, Dynacor vise une production d’or de 88-92 000 onces en 2017, soit une augmentation de 20-25% par rapport à 2016.

Profil de Mines d’or Dynacor Inc.

Mines d’or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d’expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d’or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). En 2017, la Société vise une production de 88 à 92 000 onces d’or, soit une augmentation de 20 à 26% par rapport à l’année civile précédente. Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

