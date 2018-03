Dynacor termine 2017 avec des revenus excédent 100 M $ US et réalise un profit de 3,8 M $ US

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 29 mars 2018) - Mines d’or Dynacor inc. (« Dynacor » ou la « Société ») (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) qui exerce des activités de traitement de minerai d’or et d’argent et détient des projets d’exploration minière au Pérou vient de déposer ses états financiers consolidés audités et son rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et sont accessibles sur le site Web de la Société au www.dynacor.com.

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d’indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis.)

La Société a terminé l’exercice avec vigueur en totalisant des ventes de plus de 100 M $ et une septième année consécutive de profits. Dynacor a enregistré un résultat net de 3,8 M $ (0,10 $ par action) en 2017 comparé à 3,3 M $ (0,09 $ par action) en 2016, soit une augmentation de 15,2%.

Faits saillants 2017

Stratégiques

Dynacor termine sa première année complète de traitement de minerai à son usine Veta Dorada sans rencontrer de problème opérationnel ;

L’entente de crédit garanti de premier rang a été entièrement remboursée en décembre 2017, soit treize mois avant l’échéance. Dynacor n’a maintenant plus de dette.

Opérationnels

Production de 79 897 onces d’or en 2017, en augmentation de 8,7 % y compris un trimestre de record absolu de 24 066 onces en T4-2017 ;

Dynacor a commencé le démantèlement de son usine de Huanca Metalex en T4-2017.

Financiers

Ventes de 101,7 M $, en augmentation de 11,4 % comparativement à 2016 ;

Marge brute d’opération de 13,4 M $ (13,2 %), en augmentation de 10,7 % comparativement à 2016 ;

Résultat net de 3,8 M $, en augmentation de 15,2 % comparativement à 2016 ;

BAIIA (1) de 11,2 M $, en augmentation de 24,4 % comparativement à 2016 ;

de 11,2 M $, en augmentation de 24,4 % comparativement à 2016 ; Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 8,6 M $ ou 0,22 $ par action (2) en augmentation de 38,7 % comparativement à 2016.

(1) BAIIA ”Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement” est une mesure du rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La Société utilise cette mesure comme indicateur de trésorerie généré par ces opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d’autres en éliminant l’effet de différentes bases d’actifs, l’effet dû aux structures d’impôt et l’effet des différentes structures de capital

(2) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action sont est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis le prix de l’action sur le marché.

Aperçu 2017

En 2017, malgré les événements climatiques extrêmes qui ont touché le Pérou et impacté les approvisionnements en minerai, la production mensuelle de la Société a progressé de manière constante. Pour son premier exercice complet d’activité, la nouvelle usine de Veta Dorada à Chala a réalisé une année record avec une production de 79 897 onces d’or, y compris un mois de décembre record de 8 908 onces (comparé à 73 476 en 2016). Les ventes ont atteint 101,7 M $.

Le taux de traitement moyen quotidien de la Société a augmenté de manière constante au cours de 2017 atteignant la moyenne de 300 tpj (tonnes par jour) en décembre 2017. Le taux de traitement moyen quotidien de 2017 est de 226 tpj comparativement à 204 tpj en 2016.

Enfin, après avoir gardé l’usine de Huanca Matalex en mode de maintien et entretien pendant plus d’un an et compte tenu des conditions de marché de l’or au Pérou et de la possibilité pour Dynacor d’augmenter la capacité de production de sa nouvelle usine, la Société a pris la décision fin 2017 de fermer définitivement son usine de Huanca Metalex et de commencer de démantèlement et la remise en état du site.

Résultats des opérations

Principales données financières

Exercices clos le 31 décembre (en 000 $) 2017 2016 Ventes 101 695 91 299 Coût des ventes (88 282 ) (79 225 ) Marge brute d’opération 13 413 12 074 Frais généraux et d’administration (3 855 ) (4 122 ) Frais de transition, entretien et autres (1 118 ) (303 ) Frais de vente (12 ) (815 ) Résultat opérationnel 8 428 6 834 Résultat net et global 3 841 3 289 Résultat par action De base $0,10 $0,09 Dilué $0,10 $0,08

Les ventes totales de l’année se sont élevées à 101,7 M $ comparativement à 91,3 M $ en 2016, soit une augmentation de 11,4%. Le résultat net de l’année s’est élevé à 3,8 M $ comparativement à 3,3 M $ en 2016 soit une augmentation de 15,2 %.

Le résultat net 2017 comprend des éléments tels les frais de transition et entretien relatifs au transfert des activités de traitement de l’usine de Huanca Metalex vers l’usine Veta Dorada à Chala ainsi que les provisions relatives à la fermeture et remise en état du site de Huanca Metalex pour un total de 1,1 M $ ainsi qu’une charge d’intérêts de 0,6 M $ sur la dette à long terme qui a été remboursée en totalité en décembre 2017. Ces dépenses seront considérablement réduites en 2018. En 2017, la perte de change s’élève à 0,1 M $ contre 0,5 M $ en 2016.

Conciliation du résultat global au BAIIA(1)

Exercices clos le 31 décembre (en 000 $) 2017 2016 Résultat net et global 3 841 3 289 Impôts sur les résultats 2 922 2 277 Frais financiers 1 330 790 Amortissement 2 866 2 634 Perte sur radiation d’actif d’exploration et d’évaluation 270 - Gain sur réévaluation d’un instrument financier - (29 ) BAIIA(1) 11 229 8 961

Résultats T4-2017

Au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2017, la Société a enregistré un résultat net de 1,4 M $ (0,04 $ par action) comparativement à 0,2 M $ (0.01 $ par action) pour la période comparative de 2016. L’augmentation de 1,2 M $ est principalement attribuable à l’augmentation de la marge brute d’opération de 1,8 M $. Ceci a été partiellement compensé par l’augmentation de la charge d’impôts ainsi que de la radiation d’actifs d’exploration et d’évaluation à hauteur de 0,2 M $ en T4-2017.T4-2016 avait été affecté car c’était le démarrage des activités à l’usine Huanca Metalex de Chala.

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d’investissement et de financement et Liquidités

Activités opérationnelles

Au cours de l’exercice, les flux générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 7,4 M $ ou 0.19 $ par action comparé à 3,3 M $ ou 0,09 $ par action en 2016. Les flux générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 8,6 M $ ou 0.22 $ par action comparé à 6,2 M $ ou 0,16 $ par action en 2016. La variation des éléments du fonds de roulement a diminué de 1,2 M $ (diminution de 2,9 M$ en 2016) et est composée principalement de l’augmentation des créances clients et autres créances.

Activités d’investissement

Au cours de l’exercice, la Société a investi 0,7 M $ (8,8 M $ en 2016) pour l’acquisition d’immobilisations corporelles pour l’usine Veta Dorada de Chala.

Les additions d’actifs au titre de la prospection et de l’évaluation se sont chiffrées à 0,6 M $ (1,3 M $ en 2016).

Activités de financement

Le 14 janvier 2016, la Société a convenu d’une entente de crédit garantie de premier rang d’un montant global de 10,0 M $. La facilité de crédit se composait d’un emprunt à terme par prélèvement de 7,0 M $ et d’une marge de crédit renouvelable de 3,0 M $. Une garantie avait été prise sur les actifs de la Société y compris l’usine Veta Dorada. Le prêt avait une durée de 36 mois et portait intérêt à un taux annuel de 10%. La marge de crédit renouvelable, d’une durée initiale de 12 mois, avait été prolongée pour 12 mois supplémentaires à un taux annuel correspondant au plus élevé de 8,5 % ou taux préférentiel plus 6 %.

En décembre 2017, treize mois avant son échéance, la Société a remboursé sa dette résiduelle et n’a maintenant plus de dette. Au cours de l’exercice, Dynacor a remboursé un total de 6,3 M $.

Liquidités

Au 31 décembre 2017, la Société avait un fonds de roulement de 16,0 M $ dont 4,8 M $ en encaisse comparativement à 15,8 M $ dont 6,2 M $ en encaisse au 31 décembre 2016.

Perspectives 2018

Activités de traitement de minerais

Dynacor anticipe une année 2018 record avec un objectif de production entre 90 000 et 94 000 onces d’or. Cet objectif est basé sur les conditions de production et le cours de l’or actuels. La Société espère être à sa pleine capacité quotidienne de production de 300 tpj rapidement après la saison des pluies et envisage de porter sa capacité à 360 tpj d’ici à la fin de l’année.

Le démantèlement de l’usine Huanca Metalex est terminé et la remise en état du site est bien avancée et devrait être complété au cours du deuxième trimestre de 2018.

La Société étudie également différentes opportunités dans d’autres juridictions.

Exploration

Suite au nouvel accord avec l’une des deux communautés, la Société va commencer un programme de sondages exploratoires dans la zone de minéralisation aurifère disséminée. Les cibles de forage ont été définies d’après les données géologiques disponibles, les données d’échantillonnage géochimique historique, la réinterprétation des données géophysiques et les recommandations d’experts indépendants (en gisements aurifères de type disséminé) qui ont visité la propriété à l’automne dernier.

Le programme de sondages commencera après la saison des pluies et après réception du permis d’exploration et ciblera la zone de minéralisation aurifère disséminée, la zone bréchifiée de Sumac et des extensions ciblées du Manto Dorado vers l’Ouest. Un budget de 2,4 M $ a été approuvé pour les prochains 24 mois.

Profil de Mines d’or Dynacor Inc.

Mines d’or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d’expérience. En 2017, la Société a produit 79 897 onces d’or, correspondant à une augmentation de 8,7% par rapport à 2016 (73 476 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

