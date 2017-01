EchoMaster lanza CAM-MV6, una cámara de seguridad de seis ángulos para vehículos revolucionaria Revolutionary Six-Angle Vehicle Safety Camera

CLEARWATER, FL–(Marketwired – 27 de enero de 2017) – EchoMaster, fabricante mundial de tecnología de seguridad vehicular para conductores particulares y comerciales, lanzó hoy una cámara de seguridad innovadora bajo su marca EchoMaster: CAM-MV6. Con un total de seis ángulos de visualización distintos, esta cámara versátil se puede instalar en la parte delantera o posterior de un vehículo para visibilidad optimizada, mejorando la seguridad del conductor.

La CAM-MV6 es única entre muchas cámaras en el mercado de accesorios automotrices de EchoMaster por su diseño para numerosos ángulos de visualización. Esto hace que la cámara sea capaz de producir una visualización impresionantemente amplia de los alrededores del conductor. Con capacidad de instalación sobre una superficie plana o al borde, está diseñada para funcionar como una cámara frontal o posterior. Lo que distingue a este modelo es sus capacidades de visualización ampliadas únicas. Esto permite a la cámara, y por extensión, al conductor, ver alrededor de las obstrucciones que podrían bloquear peligros potenciales como vehículos o peatones que se aproximan.

Mayor visión con la CAM-MV6

Un conveniente botón, instalado a una distancia de fácil acceso para el conductor, le permite seleccionar las visualizaciones ampliadas. Proporcionando control absoluto de los puntos ciegos que necesitan eliminar de acuerdo a su situación actual. Cuando se utiliza como una cámara delantera, ofrece visualizaciones ampliadas de los lados izquierdo y derecho, en una visualización de pantalla dividida. Lo que elimina la necesidad de los conductores de avanzar lentamente inch slowly forward cuando intentan voltear hacia una calle con árboles, letreros u otros obstáculos que bloquean su visión del tráfico que se aproxima. La camra puede en efecto ver alrededor del objeto, dando al conductor una visión clara y consistente del tráfico que se aproxima. Cuando se utiliza como cámara posterior, los conductores obtienen visibilidad ampliada hacia abajo y hacia la derecha e izquierda de su down and to the right and left of their bumper. This capability greatly simplifies challenging situations like backing out into traffic, or attaching a boat or trailer to a hitch.

Along with multiple adjustable views, CAM-MV6 features a wide 180 degree view. Many rearview cameras on the market offer only a 90 to 120 degree view, meaning they can miss things that fall into their blind spots. This extended viewing angle was designed to offer the driver the ability to see around obstacles. Rather than dangerously inching forward or backward into traffic, the camera “peeks” around the object, keeping the driver and their vehicle positioned safely out of the way. When used as a reverse camera, CAM-MV6 is a useful tool for drivers who tow, the low angle view can be used to help guide a boat or trailer into a hitch.

Key Features:

Sensor type: ⅓” CMOS

Min. Illumination (LUX): 0.1

Water/debris-proof rating: IP67

Viewing angle: 180 degrees

CAM-MV6 is available from authorized EchoMaster dealers worldwide at a suggested retail price of $199.99.

Para más información visite EchoMaster.com

EchoMaster has a strong history as a global leader in aftermarket vehicle safety camera, but CAM-MV6 is a veritable piece de resistance. With a wider viewing field, better visibility, and greater versatility, it is EchoMaster’s most recent step forward in their constant quest for vehicle safety innovation.

Imagen Disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/1/24/11G128233/Images/CAM-MV6_PR_Image_(2)-2487cc2875f79adebbc30f62af98ab73.jpg