EchoMaster présente le modèle CAM-MV6, une caméra de sécurité révolutionnaire à six angles pour véhicule

CLEARWATER, FLORIDE–(Marketwired – 27 janvier 2017) – EchoMaster, fabricant mondial de technologies de sécurité pour véhicules au service des conducteurs professionnels et privés, a présenté aujourd’hui une toute nouvelle caméra de sécurité sous sa marque EchoMaster : la CAM-MV6. Avec un total de six angles de vision différents, cette caméra polyvalente peut être installée à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule pour améliorer la visibilité du conducteur et ainsi améliorer sa sécurité.

Le modèle CAM-MV6 est unique parmi les nombreuses caméras pour marché secondaire d’EchoMaster par sa conception permettant de multiples angles de vision. Ceci permet à la caméra de rendre une vision incroyablement complète de l’environnement du conducteur. Pouvant être fixée à un rebord ou sur une surface plane, elle est conçue pour fonctionner à l’avant ou à l’arrière du véhicule. Ce qui distingue ce modèle sont ses capacités uniques de vision accrue. Cela permet à la caméra, et par extension, au conducteur, de voir les obstacles susceptibles de cacher des dangers potentiels, tels que des véhicules ou des piétons s’approchant.

Voir davantage grâce à la CAM-MV6

Un bouton pratique, facilement accessible par le conducteur, permet à ce dernier de choisir les angles de vision accrue. Cela lui donne une maîtrise complète des angles morts qu’il doit éliminer, selon la situation du moment. Utilisée à l’avant, la caméra donne une vision accrue sur le côté gauche et droit, visible sur un écran partagé. Cela évite au conducteur de devoir s’avancer tout doucement quand il tente de tourner sur une route masquée par des arbres, des panneaux, ou tout autre obstacle bloquant sa vision du trafic qui circule. La caméra peut vraiment voir au-delà des objets, donnant ainsi au conducteur une vision claire et cohérente de la circulation. Utilisée comme caméra arrière, elle donne au conducteur une vision accrue vers le bas, ainsi qu’à droite et à gauche de son pare-choc. Cette capacité simplifie énormément des situations difficiles comme le recul pour s’insérer dans la circulation ou le fait d’attacher un bateau ou une caravane à un attelage.

En plus de ses multiples visions réglables, la CAM-MV6 dispose d’une large vision à 180 degrés. De nombreuses caméras à vision arrière sur le marché n’offrent que des angles de 90 à 120 degrés, ce qui signifie qu’elles peuvent manquer des objets situés dans leurs angles morts. Cet angle de vision accrue a été conçu pour donner au conducteur la capacité de voir au-delà des obstacles. Au lieu de s’avancer légèrement et dangereusement en avant ou en arrière dans la circulation, la caméra ” regarde ” par-delà l’objet, en maintenant le conducteur et son véhicule en sécurité, en dehors du trafic. Utilisé comme caméra de marche arrière, le modèle CAM-MV6 est utile aux conducteurs ayant une remorque car l’angle de vision basse peut être utilisé pour guider un bateau ou une caravane sur un attelage.

Fonctionnalités clés :

Type de capteur : CMOS ⅓ po

Illumination mini. (LUX) : 0,1

Indice d’étanchéité pour l’eau / les débris : IP67

Angle de vision : 180 degrés

Le modèle CAM-MV6 est disponible chez les revendeurs EchoMaster agréés au prix de vente suggéré de 199,99 USD.

Pour plus d’informations, consultez le site EchoMaster.com

EchoMaster dispose d’une longue histoire en tant que leader mondial dans le domaine des caméras de sécurité pour véhicules du marché secondaire, mais le modèle CAM-MV6 est une véritable pièce de résistance. Grâce à son champ de vision plus large, sa meilleure visibilité et sa plus grande polyvalence, il constitue la toute dernière étape d’EchoMaster dans sa quête constante pour l’innovation en matière de sécurité des véhicules.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/1/24/11G128233/Images/CAM-MV6_PR_Image_(2)-2487cc2875f79adebbc30f62af98ab73.jpg