EdgeConneX(R) anuncia parceria com a PacketFabric para levar Networking da Próxima Geração para os Edge Data Centers(R)

HERNDON, VA–(Marketwired – Sep 20, 2017) –

A EdgeConneX(R), especializada em soluções globais de data center na borda da rede, anunciou hoje uma nova parceria com a PacketFabric, a plataforma de rede como serviço altamente escalável e membro do ecossistemas de empresas NantWorks, para a implementação da sua plataforma de SDN no portfólio EdgeConneX de Edge Data Centers(R) (EDCs). As implementações iniciais serão nos EDCs de Portland, Phoenix, Minneapolis e Santa Clara.

Com essa nova parceria, os clientes da EdgeConneX agora podem oferecer instantaneamente uma conectividade de rede altamente escalável para dois ou mais pontos da rede privada da PacketFabric. Com a conectividade em tempo real dos locais de colocação independente de transportadora, a PacketFabric fornecerá para os clientes da EdgeConneX capacidade de rede de escala de terabit entregue em apenas segundos utilizando as mais recentes tecnologias e arquiteturas de switching.

“A missão da EdgeConneX é levar conectividade e serviços avançados para a Edge da rede e proporcionar para os clientes a capacidade necessária de rede de alta escala”, disse Clint Heiden, dirigente comercial, EdgeConneX. “Com essa parceria, a EdgeConneX irá fornecer para os inquilinos um acesso instantâneo para a vasta rede transcontinental da PacketFabric”.

A rede SDN totalmente automatizada da PacketFabric entrega conectividade costa a costa para mais de 145 instalações premier de colocação independentes de transportadora em 17 mercados nos EUA por meio da sua rede central privada específica. Com essa arquitetura inovadora, os clientes podem rápida e facilmente buscar e manter serviços de rede em tempo real, eliminando a necessidade da implementação e gerenciamento caro de infraestrutura, ou depender de acesso à internet pública. Os clientes da EdgeConneX também terão a oportunidade de utilizar a avançada Interface de Programa de Aplicativo (Application Program Interface – API) da PacketFabric para visibilidade e controle incomparáveis do tráfego e serviços da rede, para a garantia de performance consistente e confiável.

“A PacketFabric oferece para os clientes acesso por demanda à conectividade de rede confiável com a mesma facilidade e agilidade do consumo de serviços na nuvem”, explica William Charnock, CEO, PacketFabric. “Estamos muito contentes com a expansão da nossa rede para o vasto ecossistema de Edge Data Center da EdgeConneX e queremos ter uma produtividade e parceria mutuamente benéficas”.

EdgeConneX(R)

A EdgeConneX(R) é a única provedora de Edge Data Center(R) do mundo. Por meio da criação de soluções de infraestrutura específicas para a borda de rede que vão além do alcance da Internet, a EdgeConneX viabiliza a entrega mais rápida e mais segura de conteúdo, serviços na nuvem e aplicativos. Os Edge Data Centers hospedam dados de latência sigilosa de alto consumo de largura de banda mais próximos dos usuários finais, estabelecendo um modelo de distribuição mais seguro, confiável e econômico para a internet. Para mais informação, visite EdgeConneX Internet of Everywhere(R) na edgeconnex.com.

PacketFabric

A PacketFabric redefine como as empresas buscam, consomem e gerencial seus serviços de conectividade de rede. Por meio da utilização de uma arquitetura de rede SDN inovadora e totalmente automatizada e a mais recente tecnologia óptica e de switch de pacotes, a PacketFabric viabiliza serviços de conectividade dinâmicos em tempo real para grandes instalações de colocação independente de transportadora com nível de terabit. A PacketFabric facilita a conectividade costa a costa de mais de 145 instalações premier de colocação em 17 mercados dos EUA, e viabiliza a implementação de rede simples, de custo eficaz e escalável por meio da sua Interface de Programa de Aplicativo (Application Program Interface – API) e portal de web. Para mais informação, visite www.packetfabric.com ou conecte-se com a PacketFabric no Twitter, LinkedIn e Facebook.

NantWorks

A NantWorks, LLC, fundada por Dr. Patrick Soon-Shiong, renomado físico e inventor do primeiro agente quimioterapêutico de nanopartícula humana Abraxane(R), é a empresa controladora das seguintes entidades: NantHealth, NantMobileHealth, NantOmics, NantBio, NantCell, NantPharma, NantCapital e NantCloud. Cada empresa da NantWorks, baseada em fatos e centrada em soluções, opera no nexus da inovação e da infraestrutura. A missão central da NantWorks é abordar a biologia humana com a perspectiva da convergência e de sistemas: desenvolver e entregar uma ampla variedade de tecnologias que acelerem a inovação, ampliem o escopo da descoberta científica, aprimorem a pesquisa revolucionária e melhorem o tratamento médico para quem precisa. A NantWorks está criando uma abordagem personalizada genômica e proteômica baseada em fatos para a entrega de atendimento e o desenvolvimento da próxima geração de diagnósticos e terapias para doenças que ameaçam a vida como câncer, doenças infecciosas e Mal de Alzheimer. Para mais informação, visite www.nantworks.com/ e siga o Dr. Soon-Shiong no Twitter no @DrPatSoonShiong.