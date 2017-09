EdgeConneX(R), dando continuidade à sua expansão, inaugura Toronto Edge Data Center(R)

HERNDON, VA–(Marketwired – Sep 13, 2017) –

A EdgeConneX(R), especializada em soluções globais de data center na borda da rede, anunciou hoje a inauguração do seu primeiro Edge Data Center(R) (EDC) em Toronto, Canadá. A nova instalação servirá com uma conectividade robusta e alternativa de peering, oferecendo opções amplas de fibra, densidade e peering para os clientes das áreas metropolitanas. Toronto é a capital financeira e empresarial do Canadá e atua como um portão internacional entre a Europa e América do Norte, sendo um local atraente para grandes provedores de serviços de nuvem, conteúdo e rede que buscam uma interconexão segura com seus clientes.

A nova oferta de Toronto EDC de multi-inquilinos oferece energia de alta densidade em uma instalação redundante e confiável. A implementação inicial será de um data center 6MW, N+1 programado para entrega rápida no início do T2 de 2018. A EdgeConneX oferecerá um forte ecossistema de Internet para a instalação que inclui redes, IXs, provedores de IP, cloud on ramps, plataformas para games, plataformas IoT e CDNs, criando uma instalação altamente interconectada. A capacidade do campo de Toronto é planejada, levando paz de espírito para os clientes com uma linha de capacidade escalável de acordo com as necessidades da demanda futura.

Em colaboração com seus clientes, a EdgeConneX tem observado a necessidade de que os serviços Edge se expandam rapidamente em todo o mundo com os aplicativos na nuvem exigindo localização e disponibilidade nos locais mais próximos dos clientes usuários finais. A EdgeConneX anteriormente usou inicialmente implementações de entrada no mercado, tais como Toronto para o desenvolvimento de outro campo grande escalável de até 100MWs em mercados em Amsterdam, Atlanta, Chicago, Denver, Dublin, Miami, Phoenix e Portland.

A instalação de Toronto é o 40o Edge Data Center do portfólio Edge Data Center global da EdgeConneX. Ela está localizada estrategicamente na interseção de várias grandes rotas de fibras com cinco provedores de rede on-net, garantindo as rotas diretas e diversas para múltiplos locais com baixa latência e baixo custo.

“Em colaboração com os nosso clientes, a EdgeConneX está acelerando sua expansão em todo o mundo e entrando em novos mercados, tais como o de Toronto, para facilitar a viabilização de serviços na nuvem, de conteúdo, de rede e outros serviços cada vez mais próximos aos usuários finais”, disse Clint Heiden, dirigente comercial, EdgeConneX. “Latência, segurança, soberania dos dados e qualidade do serviço são problemas essenciais para a adoção da nuvem e distribuição de conteúdo que, em grande parte, são resolvidos com a migração para Edge”.

Para mais informação sobre a EdgeConneX e suas soluções líderes de infraestrutura de ponta de rede para a expansão e melhoria do acesso às comunicações sem fio e de dados, visite edgeconnex.com ou envie e-mail para info@edgeconnex.com.

EdgeConneX(R)

EdgeConneX(R) é a única provedora de Edge Data Center(R) do mundo. Por meio da criação de soluções de infraestrutura específicas para a borda de rede que vão além do alcance da Internet, a EdgeConneX viabiliza a entrega mais rápida e mais segura de conteúdo, serviços na nuvem e aplicativos. Os Edge Data Centers hospedam dados de latência sigilosa de alto consumo de largura de banda mais próximos dos usuários finais, estabelecendo um modelo de distribuição mais seguro, confiável e econômico para a internet. Para mais informação, visite EdgeConneX Internet of Everywhere(R) na edgeconnex.com.