EdgeConneX(R) e Enterprise Strategy Group lançam “Solution Showcase” demonstrando os benefícios de segurança do Edge na Rede

HERNDON, VA–(Marketwired – Aug 1, 2017) – A EdgeConneX(R), especialista em soluções globais de data center no Edge da rede, anunciou hoje a disponibilidade de um novo “Solution Showcase” “Cybersecurity at the Edge of the Internet,” desenvolvido pela empresa de pesquisa e análise de IT, Enterprise Strategy Group (ESG). O relatório descreve a necessidade que os Provedores de Serviços na Nuvem (Cloud Service Providers – CSPs), Redes de Entrega de Conteúdo (Content Delivery Networks – CDNs), e Provedores de Serviço de Internet (Internet Service Providers – ISPs) têm de implementações redundantes no Edge da rede para reduzir as constantes ameaças de segurança.

“Com a sua capacidade, a EdgeConneX continua a ganhar terreno com os provedores de serviço e CDNs em todo o mundo”, disse Jack Poller, analista da ESG e autor do Solution Showcase. “Os arquitetos em busca de utilizar a redundância para aprimorar a segurança cibernética irão gostar de avaliar como a EdgeConneX pode ajudar. Além disso, as empresas que usam a no Edge da rede precisam da garantia de ter a necessária capacidade de energia, densidade do sistema e conectividade com a loja e para distribuição de conteúdo para os ISPs em uma área metropolitana”.

Como observado no relatório: “Em todo o mundo, quase três-quartos (73%) das organizações sofreram um ataque DDoS e 85% das empresas atacadas relatam vários ataques”. A redundância é um componente principal para a garantia da disponibilidade de serviços de missão crítica e reduz o risco de ataques cibernéticos aos CDNs e provedores de serviço no Edge. A EdgeConneX continua a ter um tremendo sucesso na execução de estratégias efetivas de segurança com as principais empresas de conteúdo, nuvem e segurança na Internet ao facilitar a entrega de latência mais segura e mais baixa dos dados na plataforma distribuída nos Edge Data Centers(R) (EDCs).

“Os DDoS Mitigation e Application Security são mais bem usados no Edge da Internet, o mais próximo possível dos ataques”, disse Daniel Shugrue, Diretor de Marketing de Produtos de Segurança, Akamai. “Usando uma forte parceira juntamente com o EdgeConneX, a Akamai é implementada a um pulo dos usuários finais em 16 áreas metropolitanas. Os Edge Data Centers oferecem a redundância e proximidade necessárias para uma proteção superior contra ameaças”.

A ESG também observou que o volume de ataques, a complexidade da proteção de aplicativos e a crescente porém não atendida demanda de especialistas de segurança cibernética estão elevando o nível de vulnerabilidade em todo o cenário de IT. Uma forma fundamental de reduzir os riscos de segurança é implementar os dados em ambientes padrão em várias geografias e processar as ameaças em potencial o mais próximo possível do usuário final.

“A EdgeConneX tem como parte da sua missão oferecer para os clientes uma proteção avançada contra DDoS e outros ataques cibernéticos”, disse Clint Heiden, diretor comercial, EdgeConneX. “O resultado deste estudo recente confirma ainda mais a nossa capacidade de ajudar o cliente alcançar um alto nível de segurança utilizando implementações nas nossas instalações no Edge da rede”.

A EdgeConneX é especialista em soluções Edge Data Center (EDC)(R) específicas com densa energia que viabiliza a entrega mais rápida dos dados para os usuários finais. A EdgeConneX criou um novo Edge da Internet por meio da elaboração e implementação de instalações posicionadas estrategicamente mais próximas aos pontos de agregação do provedor da rede, garantindo a entrega dos dados com a latência mais baixa possível com serviços com mais segurança e qualidade.

Para mais informação sobre a EdgeConneX e suas soluções principais de infraestrutura de edges de rede, visite edgeconnex.com ou envie email para info@edgeconnex.com.

EdgeConneX(R)

A EdgeConneX(R) é uma provedora global de data center especializada em soluções de infraestrutura de edge de rede. A empresa oferece espaço, capacidade e conectividade para provedores de conteúdo, rede, nuvem, colocação, CDNs e de serviço, bem como transportadores de celular, empresas de telecomunicações e proprietários de imóveis comerciais. A EdgeConneX criou uma nova Edge para redes tradicionais, oferecendo performance e fatores econômicos superiores. O Meet You Points(R) customizado oferece locais essenciais para a entrega de dados próximos aos usuários finais. Para mais informação, visite a EdgeConneX Internet of Everywhere em edgeconnex.com.

ESG

A Enterprise Strategy Group (ESG) é uma empresa de pesquisa, análise e estratégia integradas de IT conhecida internacionalmente por oferecer informações e inteligência acionável para a comunidade de IT. Conhecida pela combinação única das suas capacidades — inclusive de pesquisa de mercado, validação prático de produtos técnicos e metodologias experts de consultoria tais como ESG Strategy Lifecycle — a ESG é utilizada por profissionais de IT, fornecedores de tecnologia, investidores e pela mídia para esclarecer a complexidade. Para mais informação, visite: www.esg-global.com.