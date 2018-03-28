Egizio Bianchini即将出任艾芬豪矿业执行副主席一职 强大的领导团队为公司下一阶段的发展做好准备

加拿大多伦多, March 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — 艾芬豪矿业 (TSX:IVN) (OTCQX:IVPAF) 创始人兼执行主席罗伯特•弗里兰德 (Robert Friedland) 及首席执行官 Lars-Eric Johansson 今天宣布，委任Egizio Bianchini为艾芬豪的执行副主席，以加强公司高管团队的实力。

BMO资本市场（BMO Capital Markets）已公布 Bianchini 先生即将退任。Bianchini 先生是该公司的副主席兼全球金属与矿业部 (Global Metals & Mining Group) 联席负责人，为该公司服务了29年。

Bianchini 先生将于 2018 年 3 月 12 日正式加入艾芬豪矿业，成为艾芬豪的董事会成员。该公司目前正持续开发其位于南部非洲的三个一级采矿项目﹕Kamoa-Kakula、Kipushi 及 Platreef。

弗里兰德先生说﹕“艾芬豪矿业与 Egizio 合作二十多年，目前已成为一家重要的国际采矿企业。艾芬豪的董事们一致认同 Egizio 是适合的人选，能够帮助我们位于非洲的世界规模勘探区和矿产开发项目加快发展步伐。”

弗里兰德先生补充说﹕“我们下一步的发展是要取得战略性融资使项目投入生产。Egizio 是全球金属与矿业界最备受尊崇和成就卓越的投资银行专家，深入理解并赏识我们的项目，在资本市场以及通过领导战略性交易创造价值方面拥有丰富的经验。凭借他的视野、知识和以往成就，Egizio 将会帮助艾芬豪实现迈向新阶段的发展目标。”

“这些年来，我逐渐明白到只有高水平的人才能激发优质项目的最大潜力。Egizio 的任命令我们回想起 2001 年的情况，当时已故的 Ed Flood 离开Haywood Securities 后，加入艾芬豪担任副主席，帮助我们开发位于蒙古的奥尤•陶勒盖铜金矿勘探区。Ed 协助促成了 Rio Tinto 成为奥尤•陶勒盖的战略性融资伙伴，这也是奥尤•陶勒盖能够成为世界顶级铜金矿之一的关键所在。我们有信心，Egizio 将会帮助艾芬豪的董事会和高管，为我们现有的股东和利益相关者取得更多杰出的成果。”

Johansson先生赞扬 Bianchini 先生是一位成就非凡的领导者，在公共金融市场为股东创造价值方面拥有丰富的经验。“我们很荣幸，Bianchini 先生能够在目前的开发阶段加入艾芬豪担任执行副主席一职。我们期待，他能够在融资和战略性举措方面提供建议和指导，领导艾芬豪更上一层楼。”

Bianchini先生表示﹕“能够在艾芬豪矿业发展如日方中的时刻担任这个角色，我深感荣幸。 作为公司外部银行业务团队的领导者，我对于艾芬豪项目的质量和人才深表赞赏。罗伯特是矿业界最富盛名和成功的企业家之一，是一位真正有远见卓识的人，以独特、以人为本的方法带领公司业务。我将会与罗伯特、Lars-Eric 和艾芬豪管理团队的其他成员紧密合作，继续为公司的战略性发展计划取得成果。”

Bianchini 先生自2011年4月起担任 BMO 资本市场的副主席，在金属与矿业融资服务业界拥有三十年经验。他拥有广泛的卓越成就，曾为世界各地多家金属和矿业公司提供咨询服务，并且负责组织和执行首次公开​募股及其他集资活动。

加入 BMO 资本市场之前，Bianchini 先生曾为一家贵金属主要生产商效力。他拥有英属哥伦比亚大学的工商管理硕士学位和多伦多大学的地质学理学学士学位。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业目前正推进其位于南部非洲的三大主要项目﹕1) 位于南非布什维尔德杂岩体地带北部的 Platreef 铂-钯-金-镍-铜矿勘探区矿产开发；2) 位于刚果中非铜矿带的 Kamoa-Kakula 铜矿项目矿产开发和勘探；以及3) 同样位于刚果铜矿带的历史悠久、高品位 Kipushi 锌-铜-铅-锗矿改善工程。详情请浏览﹕www.ivanhoemines.com。

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