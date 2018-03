En février, Dynacor produit 6 636 onces d’or

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 19 mars 2018) - Mines d’or Dynacor inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir de publier sa production d’or de février 2018.

L’usine Veta Dorada de Dynacor, à Chala, Pérou, a produit 6 636 onces d’or en février, dépassant de 19,4% sa production du mois précédent (5 560 onces en janvier 2018), voir figure 1, ci-dessous. Cette production mensuelle est semblable à celle de février 2017 qui avait atteint 6 733 onces, imputable au minerai traité dont la teneur était anormalement élevée.

En février 2018, l’usine Veta Dorada a traité 6 278 TMS (tonnes métriques sèches) de minerai, à comparer avec 5 630 TMS en février 2017, soit une augmentation de 11,5%. De même, le taux de traitement quotidien, en février était supérieur de 3,8% au taux de janvier.

La quantité totale de minerai traitée en janvier et février 2018 (13 010 TMS) par rapport à 2017 (10 933 TMS) et à 2016 (8 273 TMS) présente une importante tendance à la hausse, représentant des augmentations par rapport à l’année précédente de 19% et 32%, respectivement.

La Société continue d’accroître la production de sa nouvelle usine. Les résultats de février, pour le taux de traitement et la production d’or sont positifs et conformes aux attentes de la direction.

Habituellement, la production augmente régulièrement tout au long de l’année. La saison des pluies qui affecte l’exploitation et le transport de minerai et, en conséquence l’approvisionnement en minerai de Dynacor, se produit au premier trimestre de chaque année. Les phénomènes climatiques extrêmes de la saison des pluies de 2017, déclarés catastrophe nationale compte tenu des dégâts causés à l’infrastructure du pays entier, sont heureusement exceptionnels. La production d’or de Dynacor a été affectée en mars et avril et a commencé à s’améliorer à partir de mai (voir figure 2, ci-dessous).

Figure 1 et 2 sont disponibles à l’adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/1107518F_fig1-2.pdf

Profil de Mines d’or Dynacor Inc.

Mines d’or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d’expérience. En 2017, la Société a produit 79 897 onces d’or, ce qui correspond à une augmentation de 9% par rapport à 2016 (73 477 onces d’or). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

