Enter lance un nouveau service d’appairage à distance

MILAN, ITALIE–(Marketwired – Sep 18, 2017) –

Enter, un leader en matière de services réseau et cloud basé en Italie, a annoncé aujourd’hui le lancement de son service d’appairage à distance (Remote Peering Service), ayant décroché de nouveaux accords de distribution avec les plus grands points d’échange Internet (IX) d’Europe, dont :

Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) ;

Deutscher Commercial Internet Exchange (DE-CIX) Francfort, Madrid et Palerme ;

Equinix Internet Exchange(TM) ;

France-IX ;

London Internet Exchange (LINX) ;

Milan Internet eXchange (MIX) ;

Nautilus Mediterranean eXchange (NAMEX) ;

Netnod Internet Exchange ;

Neutral Internet eXchange pour la République tchèque et la Slovaquie ;

Torino Piamonte Internet Exchange (TOP-IX) ; et

Vienna Internet eXchange (VIX).

Enter étend aussi son réseau en Europe de l’Est avec l’ajout de trois nouveaux points de présence (PoP) à Vienne, Prague et Budapest. Cette expansion fournit aux consommateurs une connectivité améliorée depuis ses sites en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, en Autriche, en République tchèque, aux États-Unis et à Hong Kong vers et à travers des destinations clés d’Europe de l’Est. Elle permet également de profiter des services d’accès Internet et Ethernet d’Enter, ainsi qu’à d’autres de ses services, tels que les réseaux privés virtuels (VPN), la fibre noire et les centres de données, ainsi que Enter Cloud Suite (ECS), première solution IaaS (infrastructure en tant que service) cloud européenne basée sur OpenStack. Avec une connexion unique vers Enter, les fournisseurs de services de communication de petite taille comme de moyenne envergure peuvent étendre leur empreinte réseau et atteindre l’ensemble des principaux points d’échange Internet (IX) d’Europe de manière abordable.

« Enter fait partie des quelques seuls opérateurs européens à offrir autant de connectivité et d’appairage à distance avec des points d’échange Internet de premier plan », a déclaré Milko Ilari, responsable des stratégies et affaires internationales chez Enter. « En rejoignant les écosystèmes de revendeurs des plus grands IX du pays, Enter permet à ses clients d’étendre rapidement leurs réseaux et d’accéder aux marchés locaux, tout en réduisant les coûts de transit. Nous nous réjouissons également de faire équipe avec des opérateurs et fournisseurs locaux pour assurer aux clients d’Enter d’avoir accès à la toute dernière technologie de communication. »

Pour en savoir plus sur l’expansion d’Enter en Europe de l’Est et son nouveau service d’appairage à distance, veuillez envoyer un e-mail à media@enter.eu ou demander une rencontre avec Enter lors du European Peering Forum (EPF), qui aura lieu du 18 au 20 septembre 2017 à Lisbonne, au Portugal. Enter est également un fier sponsor de l’EPF Pre-Social Event qui a eu lieu le dimanche 17 septembre at 18h.

Pour tout complément d’information sur Enter, veuillez consulter le site www.enter.eu.

À propos d’Enter

Enter est un fournisseur cloud et réseau européen de premier plan axé sur l’offre de solutions de connectivité, centres de données et Internet à travers l’Europe, les États-Unis et la région Asie-Pacifique. Le backbone IP de la société couvre les plus grands PoP d’Europe (Francfort, Amsterdam, Londres, Paris, Madrid, Stockholm, Bruxelles, Vienne, Prague et Budapest), ainsi que les États-Unis (New York) et l’Extrême-Orient (Hong Kong) pour desservir les sociétés en Europe, en Amérique du Nord et dans la région APAC.

En 2012, la société a développé Enter Cloud Suite, le premier service IaaS cloud européen basé sur OpenStack. Enter Cloud Suite est disponible à Milan, Francfort et Amsterdam, et est l’une des plateformes cloud officielles de 52 agences et institutions européennes, telles que le Parlement européen et la Cour de justice de l’Union européenne. Pour en savoir plus sur la société, veuillez consulter les sites http://www.enter.eu et www.entercloudsuite.com.