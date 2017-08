Envoi par la poste d’un avis annonçant l’acquisition de Sentry Investissements par CI Financial Corp.

TORONTO, ON–(Marketwired – 18 août 2017) – Tel qu’annoncé précédemment par CI Financial Corp. (“Financière CI“) et Société Sentry Investissements (“SIC“), société mère de Sentry Investissements inc. (“Sentry“), dans un communiqué de presse conjoint émis le 10 août 2017, Financière CI a convenu d’acquérir toutes les actions en circulation de SIC, ainsi que toutes les actions en circulation de Sentry dont SIC n’est pas propriétaire.

La réalisation de l’opération entraînera un changement de contrôle de Sentry, le gestionnaire des fonds de placement de chacun des fonds énumérés ci-dessous (les “Fonds Sentry“). Sentry a expédié aujourd’hui par la poste un avis à l’égard de l’opération aux porteurs de titres de chacun des Fonds Sentry, conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les porteurs de titres n’ont aucune mesure à prendre par suite de l’opération ou de la réception de l’avis.

Pour l’instant, on ne prévoit apporter aucune modification importante aux Fonds Sentry par suite de l’opération. En outre, dans l’immédiat, on ne prévoit aucune augmentation des frais de gestion facturés par les Fonds Sentry ou des frais d’exploitation payés par ceux-ci, ainsi qu’aucun changement dans les structures et les objectifs ou les stratégies de placement des Fonds Sentry ni au rôle de Sentry en qualité de gestionnaire des Fonds Sentry. Il est prévu qu’après la clôture de l’opération, le Comité d’examen indépendant des Fonds Sentry existant continuera d’assumer la responsabilité de la gouvernance des Fonds Sentry.

L’opération est soumise à l’approbation des organismes de réglementation et aux conditions de clôture usuelles, et sa clôture devrait avoir lieu le ou vers le 29 septembre 2017.

Fonds Sentry

Fonds à capital fixe – Société des métaux primaires Sentry Select (TSX: PME); Fiducie des métaux primaires et des mines (TSX: MMP.UN); et Société en commandite accréditive diversifiée NCE (16).

Fonds communs de placement - Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry; Fonds de revenu canadien Sentry; Fonds d’actions diversifiées Sentry; Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry; Fonds d’infrastructures mondiales Sentry; Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry; Fonds de croissance et de revenu Sentry; Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry; Fonds de croissance et de revenu américain Sentry; Fonds d’énergie Sentry; Fonds d’immobilier mondial Sentry; Fonds de métaux précieux Sentry; Fonds de revenu d’actifs spécialisés Sentry; Fonds de revenu équilibré prudent Sentry; Fonds de revenu mensuel prudent Sentry; Fonds de revenu mensuel mondial Sentry; Fonds de revenu mensuel américain Sentry; Fonds d’obligations canadiennes Sentry; Fonds d’obligations de sociétés Sentry; Fonds d’obligations à rendement élevé mondiales Sentry; Fonds du marché monétaire Sentry; Fiducie privée d’actions de revenu canadiennes Sentry; Fiducie privée d’actions de revenu internationales Sentry; Fiducie privée d’actions de revenu américaines Sentry; Fiducie privée d’énergie Sentry; Fiducie privée d’infrastructures mondiales Sentry; Fiducie privée d’immobilier mondial Sentry; Fiducie privée de métaux précieux Sentry; Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry; Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry; Fiducie privée de titres à revenu fixe de base mondiaux Sentry; Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry; Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry; Fiducie de revenu réel à long terme Sentry; Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry; Fiducie de revenu réel à court terme Sentry; Catégorie de revenu canadien Sentry; Catégorie d’actions diversifiées Sentry; Catégorie de croissance et de revenu mondial Sentry; Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry; Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry; Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry; Catégorie de ressources canadiennes Sentry; Catégorie d’immobilier mondial Sentry; Catégorie de métaux précieux Sentry; Catégorie de revenu équilibré prudent Sentry; Catégorie d’obligations de sociétés Sentry; Catégorie d’obligations à rendement élevé mondiales Sentry; Catégorie du marché monétaire Sentry; Portefeuille de croissance Sentry; Portefeuille de croissance et de revenu Sentry; Portefeuille de revenu équilibré Sentry; Portefeuille de revenu prudent Sentry; Portefeuille de revenu défensif Sentry; Catégorie mandat privé d’actions de revenu canadiennes Sentry; Catégorie mandat privé d’actions de revenu mondiales Sentry; Catégorie mandat privé d’actions de revenu internationales Sentry; Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines Sentry; Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines neutre en devises Sentry; Catégorie mandat privé de rendement équilibré Sentry; Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial Sentry; Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux Sentry; Catégorie mandat de croissance réelle Sentry; Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry; Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry; Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry; Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry; Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry; et Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry.

Au sujet de Sentry Investissements

Sentry Investissements, l’un des plus importants gestionnaires de placements indépendants du Canada, gérait un actif d’environ 19,1 milliards de dollars au 31 juillet 2017. Fondée en 1997, Sentry offre une gamme diversifiée de produits et de solutions d’investissement, par l’intermédiaire de conseillers financiers et de courtiers en placement, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.sentry.ca/fr.

Au sujet de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. (TSX: CIX) est une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne qui gérait un actif d’environ 160,5 milliards de dollars au 31 juillet 2017. Elle exploite principalement quatre sociétés : CI Investments Inc., l’un des plus importants gestionnaires de placements au Canada, les sociétés de services-conseils Gestion de patrimoine Assante et Conseil Privé Stonegate, la société australienne Grant Samuel Funds Management, ainsi que First Asset Investment Management, chef de file en gestion active de fonds négociés en bourse sur le marché canadien. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cifinancial.com.

Les placements dans les Fonds Sentry peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les placements dans les Fonds Sentry ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

Certains énoncés apparaissant dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs se rapportant à Sentry ou aux Fonds Sentry. Ces énoncés peuvent être identifiés notamment au moyen d’expressions comme “s’attendre à”, “avoir l’intention de”, “pouvoir” et d’autres expressions semblables. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes actuelles de Sentry à l’égard de résultats ou d’événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles. Bien que Sentry estime que les hypothèses se rapportant aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des rendements futurs et le lecteur ne devrait pas leur accorder une confiance excessive. Sentry ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque autre manière tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter cette information, sauf si la loi l’exige. Pour une liste complète des rapports et documents juridiques se rapportant aux Fonds Sentry, veuillez consulter leur profil sur www.sedar.com.