Équipe Ontario dévoile la liste complète des membres de sa délégation pour les Jeux d’été du Canada 2017

TORONTO , July 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Équipe Ontario est fière d’annoncer la liste complète des athlètes, entraîneurs, gérants, techniciens et membres du personnel de mission qui composeront la délégation d’Équipe Ontario lors des Jeux d’été du Canada 2017. Les Jeux auront lieu du 28 juillet au 13 août 2017 à Winnipeg, au Manitoba. Depuis un an, les athlètes, entraîneurs, gérants ainsi que le personnel de mission travaillent d’arrache-pied dans le but de se préparer à représenter l’Ontario lors des Jeux du Canada. Les meilleurs athlètes d’Équipe Ontario mettront tout en œuvre pour faire honneur à leur province durant les Jeux, qui seront diffusés sur TSN et visibles en ligne sur le site Canada Games TV.

« Félicitations à la formidable délégation d’athlètes, d’entraîneurs, de gérants et de personnel de mission qui ont été sélectionnés pour représenter l’Ontario aux Jeux d’été du Canada 2017. Les athlètes ontariens sont de fantastiques modèles qui, par leur talent et leur dévouement, encouragent les autres à pratiquer un sport et à opter pour un mode de vie actif. Notre gouvernement est fier de soutenir les athlètes participant aux compétitions de sport amateur dans leur volonté d’établir des records, d’atteindre l’excellence dans leur discipline et de rivaliser avec les meilleurs. J’attends avec impatience de pouvoir encourager tous nos athlètes lorsqu’ils feront honneur à l’Ontario et donneront le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir la médaille d’or. »

— Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

Jennifer Bennett, chef de mission et chef d’Équipe Ontario, déclare : « C’est un honneur que de diriger cette formidable équipe d’athlètes, d’entraîneurs et de gérants, qui sont tous dévoués à représenter l’Ontario avec fierté et à donner le meilleur d’eux-mêmes. En cette année importante, qui voit les Jeux du Canada fêter leur 50e anniversaire en même temps que le Canada fête ses 150 ans, c’est pour nous une grande joie que de prendre part à ces Jeux à Winnipeg, au Manitoba. »

« J’aimerais remercier les membres de mon équipe et leur rendre hommage pour le travail acharné et la préparation effectués ces deux dernières années en collaboration avec les organismes provinciaux de sport afin que les athlètes, les entraîneurs et les gérants puissent se concentrer sur leur préparation aux compétitions, ajoute Mme Bennett. Notre objectif est de nous assurer qu’en juillet 2017, les membres d’Équipe Ontario puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, et défendre les valeurs qui sont les nôtres : la performance, le respect, l’intégrité, le dévouement et l’excellence, afin d’offrir au public des performances exceptionnelles, de battre leurs propres records et, espérons-le, de monter souvent sur la plus haute marche du podium au nom de l’Ontario! »

Pendant deux semaines, les Jeux d’été du Canada 2017 accueilleront des compétitions dans les disciplines sportives suivantes :

Athlétisme

Baseball

Basketball

Canoë/kayak

Cyclisme

Plongée

Golf

Aviron

Voile

Soccer

Softball

Natation

Tennis

Triathlon

Volleyball

Lutte

Ci-joint figure la liste des membres d’Équipe Ontario, par sport et par ville d’origine.

Les fichiers accompagnant ce communiqué sont disponibles à l’adresse suivante :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46d9860d-1f9e-4a94-a9c9-f42191d66847

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11742104-49d6-4e92-af5d-fa882e546421

Faits en bref au sujet d’Équipe Ontario

Le financement d’Équipe Ontario est assuré par la province de l’Ontario par l’entremise des Jeux de l’Ontario, et par les centres d’excellence du gouvernement de l’Ontario, dans le cadre d’événements sportifs.

Pour les Jeux d’été du Canada 2017, Équipe Ontario rassemblera de plus de 450 athlètes, entraîneurs, gérants, accompagnateurs, techniciens et personnel de mission.

Les anciens athlètes d’Équipe Ontario qui ont été choisis en tant que membres d’Équipe Canada pour participer aux Jeux olympiques d’été 2016 de Rio de Janeiro sont les suivants : Michelle Williams, Kylie Masse, Martha McCabe, Kennedy Goss et Mackenzie Darragh (natation), Andre De Grasse (athlétisme), Michelle Li (badminton), Adam Van Koeverden (canoë-kayak) et Michelle Fazzari (judo).

