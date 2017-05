European Schoolnet et Lifesize collaborent sur le déploiement d’expériences d’apprentissage innovantes en salles de classe dans toute l’Europe

PARIS, FRANCE and AUSTIN, TX–(Marketwired – 31 mai 2017) – Lifesize®, acteur d’envergure mondiale, spécialiste des technologies de visioconférence innovantes, annonce une collaboration avec European Schoolnet visant à offrir les meilleures possibilités d’apprentissage au plus grand nombre d’écoliers en Europe.

European Schoolnet, réseau à but non lucratif fondé par 31 ministères de l’Éducation européens ayant vocation à promouvoir l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage auprès des acteurs concernés, dotera son ” Future Classroom Lab ” bruxellois du service de visioconférence en mode cloud de Lifesize, ainsi que de ses caméras HD et de ses systèmes de téléphonie. European Schoolnet mettra également en œuvre ce même service Lifesize afin de faciliter la communication et la collaboration en interne ainsi qu’avec ses membres et partenaires, indépendamment des zones géographiques et des fuseaux horaires.

En 2012, European Schoolnet crée à Bruxelles, le Future Classroom Lab (FCL). Destiné à mieux appréhender la mutation des apprentissages, cet espace invite les professionnels à repenser le rôle de la pédagogie, de la technologie et de la création dans leurs classes, et à encourager l’adoption des nouvelles technologies dans l’éducation. Avec l’intégration de la technologie Lifesize dans ce laboratoire FCL, European Schoolnet et Lifesize mettront en évidence les multiples possibilités d’enrichissement des apprentissages offertes par la visioconférence. Des excursions scolaires virtuelles à la connexion de salles de cours par-delà les pays et les continents, en passant par l’enseignement à distance, le potentiel de la collaboration vidéo est tel que les élèves peuvent découvrir le monde par le biais de techniques innovantes et sans frontières.

” Le Future Classroom Lab se compose de six zones thématiques – Interaction, Échange, Enquête, Création, Présentation et Développement - qui nous permettent de montrer dans quelle mesure les modes d’apprentissage cognitif peuvent bénéficier de pratiques d’enseignement et de techniques d’éducation innovantes “, explique Marc Durando, directeur exécutif de European Schoolnet. ” La visioconférence et le streaming en direct de cours transformeront radicalement les environnements pédagogiques de demain. Face à l’infinité de possibilités offertes, nous comptons bien contribuer à jeter des passerelles dans le monde éducatif en usant de ces outils. “

” La visioconférence en salle de classe a le pouvoir de contribuer à façonner et à mieux former la nouvelle génération “, précise Craig Malloy, CEO de Lifesize. ” Nous sommes ravis de collaborer avec European Schoolnet afin de mettre en lumière la façon dont la visioconférence permet de tisser des liens, par-delà les fuseaux horaires, les continents et les cultures, entre élèves, enseignants et chefs d’établissements, créant ainsi une infinité de possibilités pour l’enseignement, l’apprentissage et la collaboration. “

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/30/11G139958/Images/Education-Photos-01-fed26985b20087de9c7a881979775739.jpg