Exame mais curto do GMAT será lançado em 16 de abril

RESTON, Va., April 04, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council (GMAC) está diminuindo o tamanho do exame do GMAT em 30 minutos como parte do foco contínuo na criação da melhor experiência de teste possível e oferta de recursos favoráveis ao usuário. O novo e mais curto exame – 3,5 horas ao invés de 4 – será disponibilizado para quem realizar o teste em todo o mundo, a partir de 16 de abril.

A qualidade do exame permanece inalterada em termos de confiabilidade, validade, segurança e integridade. As pontuações do GMAT antes e depois dessa mudança serão as mesmas e comparáveis ao longo do tempo.

“Estamos sempre buscando maneiras de ajudar a gerar confiança nos candidatos e agilizar a experiência do teste, tudo com uma meta em mente: possibilitar que os candidatos deem seu melhor no dia do exame do GMAT”, disse Vineet Chhabra, Diretor Sênior de Gerenciamento de Produtos do GMAC. “Acreditamos que os candidatos ficarão menos ansiosos e se sentirão mais preparados, o que pode contribuir para um melhor reflexo do seu verdadeiro desempenho no exame.”

O tempo será economizado ao agilizar as seções Quantitativa e Raciocínio verbal, as duas maiores do exame, reduzindo o número de questões de pesquisa e sem pontuação dessas seções. Várias telas de tutorial e instrução que os tomadores de testes veem no centro de testes também foram simplificadas. Não ocorrerão alterações às seções Escrita analítica ou Raciocínio integrado. O modo como o exame do GMAT é pontuado, o conteúdo do exame, os tipos de questão e o tempo médio por questão não mudarão.

“Através do nosso feedback de mercado e das análises operacionais em curso, nós pudemos identificar essa oportunidade de encurtar o exame, sem alterar sua confiabilidade”, disse Chhabra. “Essa alteração não irá afetar a pontuação do exame do GMAT, pois o número de questões pontuadas não mudará. O algoritmo de pontuação será o mesmo. A Pontuação total e as pontuações das seções Quantitativa e Verbal serão comparáveis aos exames realizados antes dessa mudança. Não é necessária qualquer ação por parte das escolas e universidades de administração. Estamos oferecendo aos candidatos uma melhor experiência de teste, ao mesmo tempo em que fornecemos às escolas as mesmas pontuações de alta qualidade, justas e confiáveis.”

Além dessas mudanças, o GMAC está oferecendo um tutorial novo e online que simula as telas que os tomadores do teste veem no dia do exame, aprimorando e agilizando ainda mais a experiência do centro de testes. Ao mudar as informações de tutorial online para www.mba.com/, os tomadores do teste podem acessá-las antes de chegar ao centro de testes, de acordo com sua conveniência e na frequência que desejarem.O exame do GMAT foi criado para demonstrar as habilidades mais relevantes para os principais programas de graduação em administração do mundo; 9 em cada 10 novas matrículas em MBA globalmente são realizadas utilizando uma pontuação do GMAT.

Para alinhar-se com as mudanças, o GMAC está lançando as novas ferramentas de Preparação oficial do GMAT para atender à estrutura do exame mais curto. Os Exames práticos e as Questões práticas oficiais do GMAT serão disponibilizados em uma plataforma online para uma maior facilidade de uso, bem como algumas melhorias especiais, como início de sessão único e capacidade de acesso a materiais preparatórios em vários dispositivos. As ferramentas de Preparação oficiais do GMAT são a única fonte oficial de questões antigas do GMAT, e a pesquisa do Conselho mostra que candidatos que utilizam produtos oficiais atingem uma pontuação média 18 por cento mais alta no exame do GMAT do que aqueles que não os utilizam. As ferramentas de prática atualizadas serão disponibilizadas no final de abril.

Essas alterações fazem parte de uma série de melhorias favoráveis ao candidato do exame do GMAT nos últimos anos, todas focadas na melhoria da experiência de teste, incluindo:

Seleção da ordem das seções do exame no centro de teste (Selecionar ordem das seções)

Disponibilização imediata de pontuações não oficiais, antes de deixar o centro de testes após o exame

Atualizações do cancelamento da pontuação e opções de reativação

Para saber mais sobre essas mudanças, confira nossa seção de Perguntas frequentes: http://www.mba.com/global/frequently-asked-questions/shorter-gmat-exam

Sobre o GMAC: O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global e sem fins lucrativos de 223 importantes escolas de administração. Fundado em 1953, estamos ativamente comprometidos em desenvolver a arte e a ciência de admissões ao convocar e representar o setor e oferecer os melhores produtos e serviços da categoria para escolas e estudantes. O GMAC detém e administra o exame Graduate Management Admission Test® (GMAT®), utilizado por mais de 7.000 programas de graduação em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o exame NMAT by GMAC™, para entrada em programas de graduação em administração na Índia e na África do Sul, e a Avaliação executiva, especificamente criada para programas de MBA executivo em todo o mundo. O Conselho tem sede nos Estados Unidos, com escritórios em Londres, Nova Délhi (Gurugram) e Hong Kong. Para obter informações sobre avaliações, ferramentas de estudo e serviços para candidatos, visite www.mba.com. Para obter informações sobre The Council e nossas oportunidades de inteligência comercial, desenvolvimento profissional e serviços para graduação em administração, visite www.gmac.com.

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Tania Hernandez-Andersen, Diretora Sênior de Comunicação de Marca Corporativa do GMAC, thernandez-andersen@gmac.com ou 703-668-9638 (escritório), 571-294-4059 (celular).