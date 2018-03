Explor acquiert la propriété d’exploration Hoyle Township

ROUYN-NORANDA, Québec, 21 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:EXS) (OTCQB:EXSFF) (FSE:E1H1) (BE:E1H1) est heureuse d’annoncer l’acquisition de huit (8) claims miniers (64 unités de claims) situés dans le canton Hoyle, dans la division minière de Porcupine, district de Cochrane, province de l’Ontario totalisant 1 036,4 hectares. Ces claims sont situés dans le canton Hoyle, au nord des mines d’or Bell Creek, Owl Creek et Hoyle Pond. La route 101, au sud de la propriété, fournit un excellent accès à la propriété et à la ville de Timmins. Ces claims ont été acquis en raison des résultats obtenus par Tahoe Resources et Goldcorp dans leurs programmes d’exploration dans le canton de Hoyle.

Explor versera 1 000 $ CDN et émettra 3 000 000 actions ordinaires pour acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété. Cette acquisition est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Grâce à cette acquisition, Explor renforcit sa position en tant que compagnie d’exploration aurifère dans le camp minier de Timmins. De la minéralisation aurifère a initialement été découverte dans le canton Hoyle sur la propriété de la mine Bell Creek entre 1980 et 1982 par une coentreprise entre Rosario Resources Canada ltd. (« Rosario ») et Dupont of Canada Exploration Limited (« Dupont ») tel que démontré dans le plan joint aux présentes. La propriété Bell Creek a été acquise par la suite par Canamax Resources (« Canamax »). Canamax a exploré et développé la mine Bell Creek de 1986 à 1991. Falconbridge Gold Corporation (« Falconbridge ») a acquis et exploité la mine Bell Creek de 1991 à 1992, puis Kinross Gold Corporation (« Kinross ») a pris la suite jusqu’à ce que la mine ferme en 1994. En 2007, Lake Shore Gold Corp. (« Lake Shore ») a signé une entente avec Porcupine Joint Venture (« PJV ») pour acquérir le complexe et la mine Bell Creek. Ayant acheté Lake Shore, Tahoe Canada en est le propriétaire actuel. Les ressources mesurées et indiquées actuelles de la mine Bell Creek sont : mesurées et indiquées : 4 685 999 tonnes à 4,72 g/t Au et les ressources présumées sont de 6 080 000 tonnes à 4,62 g/t Au.1

La mine Owl Creek a été découverte par Inco Limited (« Inco ») en 1973 à environ 3,2 km du concentrateur et de l’usine de Kidd Creek. Le forage et les levés géologiques qui ont été entrepris ont résulté en un nombre d’analyses aurifères qui ont donné en moyenne 0,22 onces d’or (Au) par tonne. La mine Owl Creek a été mise en veilleuse pendant quelques années avant qu’une entente d’option ne soit signée en 1980 entre Texas Gulf Canada Limited (« Texas Gulf ») et Inco pour explorer la propriété aurifère. Une co-entreprise a été créée pour effectuer de l’exploration sous terre et de l’échantillonnage en vrac sur la base de 60%-40%. Le forage au diamant qui a été complété sur une longueur horizontale de 400 pieds, a indiqué une teneur moyenne de 0,22 onces d’or (Au) par tonne dans 5 sondages sur une largeur moyenne de 10 pieds. Les analyses aurifères qui ont été prélevées du forage se situaient également entre 0,15 onces d’or sur 15 pieds et 0,27 onces d’or sur 9 pieds. Une fosse à ciel ouvert a été établie et Texas Gulf a annoncé qu’environ 200 000 tonnes de minerai ont été extraites à une teneur moyenne de 5 g/t Au, ou 0,145 onces d’or (Au) par tonne. La mine Owl Creek a été acquise un peu plus tard en 1986 par Falconbridge, lorsqu’elle a acquis Texas Gulf. Il faut noter que le sondage #H13-34 a ramené une analyse moyenne de 0,18 onces d’or par tonne sur 173.9 pieds. En plus de ceci, il comprenait également un intervalle de 78,7 pieds titrant en moyenne 0,32 onces d’or par tonne (Au). D’autres rapports laissent entendre que le projet Owl Crest ouest est reconnu comme étant également ouvert en longueur, tant en amont-pendage qu’en aval-pendage. La mine Owl Creek a été acquise par la suite par Goldcorp.

La mine Hoyle Pond, située à l’est de la mine Owl Creek, a été découverte en 1969 et elle produit de l’or libre à une teneur allant jusqu’à 17,8 g/t Au par gravité et flottation. Le minerai aurifère se trouve dans deux ou trois veines de quarts carbonates plongeant fortement vers le nord-est. Dans un communiqué de presse en date du 26 juillet 2017, Goldcorp a énoncé qu’à « Hoyle Pond, 4 666 mètres de carotte de forage ont été réalisées pour mieux vérifier l’extension en profondeur de la minéralisation des veines S. Les résultats de forage ont démontré une certaine variabilité des teneurs mais dans l’ensemble un vaste plongement du minerai à haute teneur. Prolonger l’extension en profondeur du minerai à travers du dyke de diabase vers l’est était un objectif de l’équipe d’exploration pour le deuxième trimestre. Deux des plus profondes intersections dans la veine S1 au niveau 1 860 mètres a retourné des intercepts de 72,2 g/t sur 1,5 m et 40,3 g/t sur 1,7 m (vraie largeur). Les deux interceptions ont révélé des veines de quartz multi générationnelles bréchifiées avec de l’or visible concentré le long du contact avec le mur du filon. Des interceptions plus typiques se rapprochaient de 20,9 g/t sur 1,2 m, avec des largeurs variant jusqu’à 4 m (vraie largeur) ».

Christian Dupont, ingénieur, est la personne qualifiée responsable de l’information contenue dans ce communiqué.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS), sur l’OTCQB (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d’exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l’exploration dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l’Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l’Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d’or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l’Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l’Ontario. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au) Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d’Explor ou à son secteur d’activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d’Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d’autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s’engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d’événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu’ils soient prévisibles ou non, à moins d’y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Christian Dupont, président Tél : 888-997-4630 ou 819-797-4630 Fax : 819-797-1870 Site Web : www.explorresources.com Courriel: info@explorresources.com

1 Basé sur un rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé «NI 43-103 Technical Report, Updated Mineral Reserve and Estimate for Bell Creek Mine , Hoyle Township, Timmins , Ontario » préparé en mars 2015 par Éric Kallio, géologue et Natasha Vaz, ingénieure et déposé sur SEDAR.

Pour voir la carte associée à ce communiqué de presse, veuillez visiter le lien suivant :

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/3700ff26-e218-42f9-9cb4-69eae3a05dfe