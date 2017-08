Explor confirme la zone de cisaillement # 5 à l’extrémité est; Découvre la zone de cisaillement minéralisée # 6 à Timmins Porcupine West

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC–(Marketwired – 18 août 2017) - Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1) est heureuse d’annoncer les résultats de huit (8) sondages provenant de la dernière série de sondages complétée du programme de forage au diamant. Ce programme consistait au prolongement de cinq (5) sondages forés préalablement et la réalisation de trois (3) nouveaux sondages au diamant. Les sondages #TPW-17-101EX, #TPW-17-102EX, #TPW-17-103EX, #TPW-17-104EX et #TPW-17-109, ont été prolongés pour vérifier la théorie que la zone de cisaillement #5 s’étendait d’un côté à l’autre de la propriété. Les nouveaux sondages #TPW-17-124, #TPW-17-125 et #TPW-17-127 ont été forés et sont annoncés dans ce communiqué de presse.

Le plan des sondages au diamant ainsi que le plan de la fosse à ciel ouvert joints aux présentes, indiquent la localisation de trois zones potentielles de fosses à ciel ouvert qui sont situées sur une longueur de 1 800 mètres et à une profondeur de 250 mètres. Le forage au diamant récemment complété s’est concentré l’extrémité est à proximité du secteur « B » et dans celui-ci, afin d’augmenter la ressource près de la surface et relier la portion est des secteurs potentiels de fosse à ciel ouvert.

Chris Dupont, président et chef de la direction de Ressources Explor inc. a commenté : « Nous continuons d’être extrêmement heureux et encouragés par ces excellents résultats de forage. Le fait d’Explor continue de recouper de la minéralisation aurifère près de la surface dans le secteur « B » continue de confirmer l’existence d’une ressource aurifère à ciel ouvert près de la surface qui s’étend sur une longueur de plus de 1 800 mètres. »

Il est important de noter que l’extension horizontale de la minéralisation aurifère est supérieure à 2 000 mètres en profondeur. La continuité de la minéralisation continue de se confirmer et la structure demeure toujours ouverte en longueur et en profondeur. Explor a recoupé de la minéralisation aurifère dans 121 des 126 sondages forés et dans 64 des 65 sondages en coin (« wedges ») effectués jusqu’à maintenant. Le forage au diamant récemment complété a été élaboré afin de déterminer la continuité de la minéralisation aurifère près de la surface ayant un potentiel de fosse à ciel ouvert et pour vérifier l’interprétation que la zone de cisaillement #5 s’étendait de la zone à haute teneur « West Deep » jusqu’à la zone aurifère à basse teneur près de la surface.

3 163,4 mètres au total ont été forés pour prolonger et mettre à jour le potentiel de fosse à ciel ouvert de la propriété TPW appartenant à Ressources Explor en recoupant la zone de cisaillement #5, orientée nord-est-sud-ouest, qui a été découverte à l’origine dans le sondage TPW-13-101 réalisé au cours du programme de forage de 2013.

Le programme de forage a été une réussite en recoupant la zone de cisaillement #5 dans quatre (4) sondages avec quatorze (14) valeurs en or, de même qu’en recoupant quatorze (14) valeurs en or additionnelles provenant de trois sondages dans des secteurs non préalablement vérifiés de la minéralisation en longueur. L’ajout de vingt-huit (28) valeurs en or titrant de 1,06 à 7,3 g/t Au sur 1,5 mètres dans le secteur de la fosse à ciel ouvert proposée indique clairement l’étendue et le potentiel de cette zone.

En résumé, les sondages #TPW-17-101EX, #TPW-17-102EX, #TPW-17-103EX and #TPW-17-104EX ont recoupé la zone de cisaillement #5 avec quatorze (14) valeurs en or titrant de 1,06 à 7,3 g/t Au sur 1,5 mètres. De plus, les nouveaux sondages de remplissage #TPW-17-124, #TPW-17-125 et #TPW-17-127 dans le secteur « B » ont recoupé quatorze (14) valeurs en or allant de 1,1 à 5,1 g/t Au sur 1,5 mètres, principalement provenant des zones de cisaillement orientées est-ouest # 1 à # 4.

Encore plus important, les sondages #TPW-17-101EX, 17-102EX et 17-104EX ont recoupé des valeurs en or provenant d’une zone de cisaillement non détectée préalablement et orientée est-ouest qui est maintenant interprétée en tant que zone de cisaillement #6.

Le programme de forage du printemps 2017 pour augmenter le potentiel de la fosse à ciel ouvert proposée sur la propriété TPW de Ressources Explor a été une réussite puisqu’il a :

Confirmé notre interprétation de la localisation de la zone de cisaillement # 5 et principalement le forage au diamant ; Révélé la présence d’une zone de cisaillement minéralisée en or au sud de la zone de cisaillement #5, que nous appelons maintenant la zone de cisaillement # 6.

Les résultats sont les suivants :

Sondage # De À Intervalle Or (m) (m) (m) (pi) (g/t ) (oz/t ) Sondage #101EX 501,0 502,5 1,50 4,92 7,370 0.261 601,5 606,0 4,50 14,76 1,143 0.041 Sondage #102EX 470,0 471,0 1,00 3,28 1,451 0,051 514,4 516,0 1,50 4,92 1,510 0,054 537,0 541,5 4,50 14,76 1,873 0,066 555,0 556,5 1,50 4,92 4,830 0,171 Sondage #103EX 553,0 556,5 4,50 14,76 1,875 0,066 559,5 561,0 1,50 4,92 2,500 0,089 Sondage #104EX 568,5 570,0 1,50 4,92 1,820 0,065 595,5 597,0 1,50 4,92 2,060 0,073 Sondage #109EX Aucune valeur significative Sondage #124 97,5 99,0 1,50 4,92 4,940 0,175 154,5 156,0 1,50 4,92 1,294 0,046 220,5 222,0 1,50 4,92 1,096 0,039 406,5 408,0 1,50 4,92 2,670 0,095 436,5 438,0 1,50 4,92 5,040 0,179 459,9 460,9 1,50 4,92 3,260 0,116 Sondage #125 383,5 384,5 1,00 3,28 5,110 0,181 409,5 411,0 1,50 4,92 1,300 0,046 Sondage #127 199,5 201,0 1,50 4,92 2,060 0,073 205,5 210,0 4,50 14,76 2,393 0,085 217,0 218,0 1,50 4,92 1,076 0,030 231,0 232,5 1,50 4,92 1,200 0,035 241,5 244,5 3,00 9,84 1,885 0,067 246,0 247,5 1,50 4,92 1,100 0,039

Les analyses sont effectuées sur des sections de moitiés de carottes de taille NQ. La carotte de forage au diamant est diagraphiée et échantillonnée conformément aux pratiques générales dans l’industrie, où la carotte diagraphiée et marquée pour être échantillonnée, est sciée en deux, avec une moitié mis dans des sacs et étiquetée pour être envoyée au laboratoire et l’autre moitié résiduelle de la carotte sciée est retournée dans la boîte de carottes pour entreposage et référence future. Des blancs et des échantillons de laboratoire ont été insérés à des intervalles réguliers dans chaque lot d’échantillons. Les analyses sont effectuées par le Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda, Québec, en utilisant une technique standard d’essais pyrognostiques sur un échantillon de 30 grammes avec une finition gravimétrique. Des duplicatas de routine sont réalisés par Laboratoire Expert inc. Les pulpes et les rejets sont retournés et entreposés dans des conteneurs sécurisés. Les intersections sont annoncées en utilisant une largeur de forage à moins qu’autrement mentionnée, avec des valeurs d’analyses qui sont de simples moyennes de duplicatas et des résultats gravimétriques.

La minéralisation sur le flanc sud se dirige en direction Nord-est – sud-ouest et plonge vers le nord de 70 à 80 degrés. Le forage a confirmé l’association de la minéralisation aurifère avec du quartz feldpathique (QFP) et un porphyre syénite, qu’on retrouve également sur les anciennes propriétés de Lake Shore et de West Timmins Mining appartenant maintenant à Tahoe Resources. Les zones les plus larges de minéralisation montrent une forte relation spatiale avec les roches intrusives syénite et des roches volcaniques tholéiitiques riches en fer. Le modèle géologique 3D peut être vu sur notre site web : www.explorresources.com.

Explor se concentre sur le développement d’une ressource exploitable en se basant sur les résultats de forage obtenus jusqu’à maintenant. Le rapport technique selon le Règlement 43-101 a été complété par P & E Mining Consultants de Brampton, Ontario (Communiqué de presse du 27 août 2013).

Les résultats de tous les forages d’Explor ont été incorporés à la vidéo d’exploration sur Timmins Porcupine West qui peut être visionnée sur le site web d’Explor. Le projet Timmins Porcupine West a comme modèle cible le « système Hollinger-McIntyre-Coniaurum ». Jusqu’à maintenant, le programme de forage d’Explor a confirmé le modèle isométrique idéalisé de Hollinger-McIntyre-Coniaurum (HMC). Le système HMC a produit un total de plus de 30 millions oz d’or, à proximité du porphyre de Pearl Lake.

La propriété aurifère Timmins Porcupine West consiste en 185 unités non patentées et 3 claims patentés situés dans les cantons Bristol et Ogden dans le camp minier Timmins-Porcupine totalisant 3 200 hectares. La propriété est adjacente à la mine aurifère West Timmins de Lake Shore. La route 101 coupe la propriété en deux et fournit un accès à partir de la ville de Timmins située à 13 km à l’est.

La propriété a été explorée depuis 1927 par le biais de nombreux levés de sol géophysiques et par forages au diamant comptant jusqu’à 111 sondages. En 1984, Dome Exploration a découvert et délimité une zone aurifère minéralisée qui faisait approximativement 350 mètres de longueur et 45 mètres de largeur et qui était ouverte sous 350 mètres de profondeur verticale. Le programme de forage sur la propriété Timmins Porcupine est en cours.

Chris Dupont, ingénieur, est la personne qualifiée responsable de l’information contenue dans le présent communiqué de presse.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSX CROISSANCE:EXS), sur l’OTCQB (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d’exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l’exploration dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l’Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l’Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d’or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l’Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l’Ontario. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au) Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

