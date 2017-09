FEMSA anuncia el cierre de la oferta de acciones de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V.

MONTERREY, MEXICO–(Marketwired – Sep 18, 2017) – Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o “la Compañía”) (NYSE: FMX) (BMV: FEMSAUBD) anuncia el día de hoy que ha completado la venta del 5.24% del interés combinado en el Grupo Heineken (la “Oferta de Acciones”), que comprende una combinación de las acciones ordinarias existentes (las “Acciones”) tanto de Heineken N.V. como de Heineken Holding N.V. (en conjunto “Grupo Heineken”).

La Oferta de Acciones se ejecutó mediante una oferta de construcción de libro acelerada a inversionistas institucionales fuera de México, llevada a cabo por J.P. Morgan Securities, PLC, Morgan Stanley & Co. PLC y UBS Limited, generando recursos totales de aproximadamente 2,500 millones de Euros.

Nomura International plc actuó como asesor financiero de FEMSA en la transacción.

La Oferta de Acciones consistió de:

22,485,000 millones de acciones de Heineken N.V. representando 3.90% del capital social emitido a un precio de EUR 84.50 por acción, generando recursos totales de aproximadamente 1,900 millones de Euros.

7,700,000 millones de acciones de Heineken Holding N.V. representando 2.67% del capital social emitido a un precio de EUR 78.00 por acción, generando recursos totales de aproximadamente 600 millones de Euros.

Al término de la Oferta de Acciones, la tenencia accionaria de FEMSA en Heineken N.V. disminuyó de 12.53% a 8.63% y en Heineken Holding N.V. de 14.94% a 12.26%, reflejando una disminución total de la tenencia accionaria de FEMSA en el Grupo Heineken pasando de 20.00% a 14.76%. Como previamente se indicó, L’Arche Green N.V., la sociedad a través de la cual la Familia Heineken ejerce control de Heineken Holding N.V., adquirirá 2,564,102 acciones de Heineken Holding N.V. en la Oferta de Acciones.

Se espera que la transacción de la Oferta de Acciones finalice el 21 de septiembre de 2017.

Al término de la Oferta de Acciones, FEMSA mantendrá, bajo los términos del Acuerdo de Gobierno Corporativo fechado el 30 de abril de 2010, sus actuales derechos de gobierno corporativo, incluyendo un asiento en el Consejo de Administración de Heineken Holding N.V. y dos asientos en la Junta de Supervisión de Heineken N.V. FEMSA continúa siendo un accionista relevante en el Grupo Heineken y un aliado de largo plazo en la estrategia del grupo.

Carlos Salazar Lomelín, Director General de FEMSA, comentó: “Desde hace tiempo mantenemos una visión muy positiva de Heineken como inversión de largo plazo. La transacción llevada a cabo el día de hoy, no representa ni refleja cambio alguno en nuestra visión o expectativas. Sin embargo, la Oferta de Acciones nos permite monetizar parcialmente nuestra posición, al tiempo que mantenemos nuestros derechos de gobierno corporativo en Heineken, y aprovechando el tratamiento fiscal favorable establecido en el Decreto de Repatriación de Capitales emitido por el Gobierno Mexicano. De acuerdo con dicho Decreto, planeamos invertir los recursos provenientes de la Oferta de Acciones para apoyar nuestras iniciativas de crecimiento en México en los próximos años.”

Avisos Importantes

La presente oferta no requiere de la aprobación de la asamblea de accionistas de FEMSA o de la preparación de un folleto informativo de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores.

La distribución de este aviso pudiese estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas que llegasen a tener posesión de cualquier documento o información a que se haga referencia se deberán hacer de su conocimiento y observar cualquier restricción. El incumplimiento de cualquier restricción pudiese constituir una violación de las leyes de valores en cualquier jurisdicción.

El presente anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitación de una oferta para adquirir valores en México, los Estados Unidos de América, Australia, Canadá o Japón o cualquier otra jurisdicción cuya oferta o solicitación pudiese ser ilegal. Los valores a que se hace referencia en el presente anuncio no han sido y no serán registrados bajo las Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (US Securities Act of 1933), según ésta haya sido modificada (la “Ley de Valores de los Estados Unidos”) y no serán ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América salvo que las mismos sean registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos o de acuerdo a alguna excepción disponible, o una transacción no sujeta, a los requisitos de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos. No se realizará una oferta, pública o de cualquier otro tipo, en México, los Estados Unidos de América, Australia, Canadá o Japón.

El presente anuncio es únicamente dirigido a personas que pertenezcan a estados miembros del Espacio Económico Europeo que sean inversionistas calificados de acuerdo al significado del Artículo 2(1)(e) de la Directiva 2003/71/EC, según la misma sea implementada por el estado miembro correspondiente (la “Directiva de Prospectos”)(“Inversionistas Calificados”) o para o hacia otras personas a quien se les pueda dirigir la oferta de acuerdo a las excepciones disponibles bajo la Directiva de Prospectos. En adición, para el Reino Unido, este anuncio es distribuido y dirigido únicamente a Inversionistas Calificados que sean personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados a inversiones de las señaladas en el Artículo 19(5) de la Orden 2005 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido (Promoción Financiera) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)), según ésta haya sido modificada (la “Orden”) o que sean entidades de alto valor neto o cualquier otro individuo a quien la oferta pueda ser comunicada legalmente, dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas las personas anteriores, las “personas relevantes”). Cualquier valor o actividad de inversión relacionada con este anuncio se encuentra disponible en el Reino Unido únicamente para las personas relevantes, y solamente se podrá tratar con dichas personas. Cualquier persona en el Reino Unido que no sea una persona relevante no deberá actuar o depender de este documento o del contenido del mismo.

Cada uno de los colocadores conjuntos se encuentra actuando para FEMSA en relación con la Oferta de Acciones, y no para alguna otra persona, y no serán responsables frente a ninguna parte salvo para FEMSA en otorgar las protecciones ofrecidas para los clientes de los colocadores conjuntos ni brindar asesoría en relación con la oferta.

No se otorga ninguna garantía sobre la consumación de la Oferta de Acciones, así como los términos finales de la misma.

Nomura International plc, quien se encuentra autorizado por la Prudential Regulation Authority y es regulado por la Financial Conduct Autority y la Prudential Regulation Authority en el Reino Unido, se encuentra actuando exclusivamente para FEMSA y no para alguna otra persona en conexión con los asuntos señalados en este anuncio, y no será responsable frente a ninguna persona distinta a FEMSA en otorgar las protecciones ofrecidas a los clientes de Nomura International plc o en brindar asesoría en relación con los asuntos señalados en este anuncio.

Acerca de FEMSA

FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA Comercio, que comprende una División Comercial que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO; una División Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS; y una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos.