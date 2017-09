Fête du Travail 2017 : notre travail continue pour arranger Phénix

OTTAWA, Sept. 01, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), qui défile pour la fête du Travail de cette année, va inciter le public et le mouvement syndical à se montrer solidaires des fonctionnaires lésés par le système de paye Phénix. Avec le slogan « En action pour arranger Phénix », ce système de paye qui cause beaucoup de problèmes aux fonctionnaires depuis son lancement au début de 2016, l’IPFPC va inviter la foule à réclamer que le gouvernement corrige les ratés de Phénix.

« À cause de toutes les payes en retard, erronées ou même inexistantes, on comprendra que nos membres n’ont pas le cœur à la fête. Un employé fédéral sur deux est touché et aucune solution permanente n’est encore en vue, déplore la présidente de l’IPFPC, Debi Daviau. Les fonctionnaires ne savent jamais à quoi s’attendre avec Phénix. Ils méritent de savoir quand ce gâchis sera réparé une fois pour toutes ».

Le gouvernement fait des efforts pour améliorer la situation, notamment en mettant sur pied une « équipe d’analyse interministérielle », qui comprendra des représentants de divers ministères, du Conseil du Trésor, des fournisseurs et des syndicats. Et les améliorations apportées aux centres d’appel arrivent à point nommé. Mais ces efforts restent insuffisants, vu les problèmes qui continuent de se multiplier. Avec les anomalies récentes touchant la paye rétroactive et les relevés annuels des pensions et des avantages sociaux, comment croire que nous sommes au bout de nos peines?

« Nous reconnaissons ces efforts, mais la lumière au bout du tunnel est encore bien loin et le gouvernement doit redoubler d’ardeur pour régler les problèmes une fois pour toutes, sans attendre. Récemment, on a présenté notre fonction publique comme la meilleure du monde. Elle doit le rester. Et un bon moyen de garder le cap, c’est d’arranger Phénix », conclut Mme Daviau.

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada représente 55 000 professionnels des secteurs publics fédéral et provinciaux.

(*) Le défilé commence à l’Hôtel de Ville d’Ottawa (au coin d’Elgin et de Lisgar), à 12 h, et se termine au parc McNabb (au coin de Gladstone et de Bronson), où des activités, des divertissements, de la nourriture et bien d’autres choses attendront les participants entre 13 h et 16 h.

CONTACT: Renseignements : Pierre Villon 613-228-6310, poste 4928 (bureau) ou 613-794-9369 (cell.) pvillon@pipsc.ca