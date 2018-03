Financement du projet énergétique de Wataynikaneyap Power : Fortis actualise son plan quinquennal de dépenses en immobilisations

ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR–(Marketwired – 23 mars 2018) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a annoncé aujourd’hui que le projet de Wataynikaneyap Power a franchi une étape importante avec l’annonce d’un cadre de financement entre Wataynikaneyap Power, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario. Ce projet permettra de raccorder 17 communautés éloignées des Premières Nations au réseau principal de distribution d’électricité, grâce à la construction de 1 800 kilomètres (« km ») de lignes de transport. Une filiale de Fortis, FortisOntario assurera la gestion de la construction de ces lignes ainsi que leur exploitation. Les coûts de construction sont estimés à 1,6 milliard de dollars.

Wataynikaneyap Power est une entreprise de transport d’électricité autorisée régie par la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO ») et détenue en parts égales par des collectivités des Premières Nations (51 %) et Fortis (49 %).

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans la stratégie de croissance de la Société, qui injectera environ 600 millions de dollars supplémentaires à son plan quinquennal de dépenses en immobilisations, lequel passera à 15,1 milliards de dollars d’ici 2022. La base tarifaire de la Société s’accroîtra en conséquence, pour atteindre 33 milliards de dollars la même année, ce qui représente une augmentation de 40 points de base de son taux de croissance annuel composé prévu sur cinq ans, maintenant établi à 5,4 %. Réalisé sur environ cinq ans, le projet contribuera aux bénéfices et aux flux de trésorerie de Fortis chaque fois qu’une de ses phases sera terminée.

« Les services publics peuvent jouer un rôle important dans le développement social et économique des collectivités des Premières Nations au pays, affirme Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. Nous sommes fiers de mettre à profit notre expertise dans la construction et l’exploitation de 1 800 km de lignes de transport, qui serviront à alimenter en électricité fiable des collectivités éloignées et à améliorer la vie de leurs membres. »

Cette annonce est le point culminant de plusieurs années de discussions constructives entre les chefs locaux pour raccorder leurs collectivités à un réseau fiable de distribution d’électricité. FortisOntario a été choisie comme partenaire dans le cadre d’un appel d’offres en 2015.

« Fortis est fière de participer au projet énergétique de Wataynikaneyap Power, déclare Scott Hawkes, président et chef de la direction de FortisOntario. Cette annonce est un jalon décisif dans le plus grand projet d’infrastructure dirigé par des Premières Nations au Canada. »

Les services publics de Fortis ont réalisé d’importants projets de distribution d’électricité en Amérique du Nord, dont plusieurs en concertation avec des collectivités des Premières Nations, notamment l’installation d’un câble sous-marin entre l’Île-du-Prince-Édouard (« Î.-P.-É. ») et le Nouveau-Brunswick en 2017 par Maritime Electric, une filiale de la Société située à l’Î.-P.-É.

Wataynikaneyap Power mettra sur pied, possédera et exploitera approximativement 1 800 km de lignes de transport de 230 kilovolts (« kV »), de 115 kV et de 44 kV dans le nord-est de l’Ontario, son but étant de brancher des collectivités éloignées des Premières Nations au réseau provincial. En plus de conférer à ces collectivités une participation, le projet générera des retombées socio-économiques et réduira les risques environnementaux, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production actuelle d’énergie au moyen de combustibles fossiles dans les régions éloignées.

« Ce projet redéfinira les relations avec les Premières Nations et la manière de faire des affaires avec elles en créant un cadre durable où elles sont considérées comme un partenaire égal, souligne Margaret Kenequanash, chef de la direction de Wataynikaneyap Power. Cela donnera aux collectivités une assise leur permettant de participer de manière constructive à la prospérité économique de ce pays. Mais, nous devons en premier lieu construire les lignes qui leur apporteront la lumière. Il s’agit d’un moment charnière! »

La phase initiale du projet, qui reliera Red Lake et Pikangikum, est entièrement financée par le gouvernement du Canada et devrait se terminer à la fin de 2018. Les deux phases subséquentes sont quant à elles en attente de l’obtention des approbations réglementaires, notamment l’autorisation de construire de la CEO, qui devrait donner son aval au début de 2019. L’objectif est de réaliser ces deux autres phases d’ici la fin de 2020 et de 2023, respectivement.

Le plan de dépenses en immobilisations de la Société est principalement formé d’un mélange diversifié de projets hautement exécutables à peu de risque. Les priorités de Fortis consistent à mettre en œuvre son plan ainsi qu’à concrétiser des occasions pour poursuivre la croissance interne de ses filiales, occasions susceptibles d’être financées par une augmentation de la dette des entreprises, la trésorerie d’exploitation, un apport de capital provenant du plan de réinvestissement des dividendes et un nouveau programme de vente d’actions ordinaires au cours du marché. Fortis prévoit que la croissance à long terme de sa base tarifaire entraînera l’augmentation soutenue des bénéfices et des dividendes.

À propos de Wataynikaneyap Power

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,3 milliards de dollars pour l’exercice 2017 et d’un actif d’environ 48 milliards de dollars. Ses 8 500 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui portent notamment sur : le projet énergétique de Wataynikaneyap Power, par exemple les coûts, le calendrier et les avantages prévus ainsi les conditions des différentes phases du projet, comme l’obtention des approbations réglementaires; les dépenses totales en immobilisations prévues par la Société sur la période quinquennale 2018-2022 ainsi que les sources prévues de financement; la base tarifaire consolidée de la Société escomptée en 2022 et le taux de croissance annuel composé en découlant; et la prévision que la croissance à long terme de la base tarifaire entraîne une augmentation soutenue des bénéfices et des dividendes.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses comprennent notamment : les risques relatifs à l’obtention des approbations réglementaires nécessaires à la réalisation du projet, et le calendrier et les modalités connexes; la teneur raisonnable des décisions rendues par les autorités de réglementation des services publics, et la prévision de la stabilité du cadre réglementaire; la mise en œuvre du plan quinquennal de dépenses en immobilisations de la Société; l’absence de dépassements importants de dépenses ou de coûts de financement dans le cadre des projets d’immobilisations de la Société; et l’accès à des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et réaliser le plan. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication, et Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.