Fortis Inc. et ses filiales sont prêtes à intervenir après le passage de l’ouragan Irma aux îles Turks et Caicos

ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR–(Marketwired – 8 sept. 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a dévoilé aujourd’hui son programme d’intervention d’urgence en réponse à l’ouragan Irma. Des employés auxiliaires sont prêts à quitter le Canada pour aider FortisTCI à restaurer l’électricité aux îles Turks et Caicos.

« Nous avons parlé ce matin avec notre équipe présente à Providenciales, explique Barry Perry, PDG, Fortis Inc. Nos pensées accompagnent tous nos employés qui sont aux îles, de même que leur famille, le gouvernement et les habitants. Fortis mettra tout en œuvre pour aider à rétablir l’électricité dans l’ensemble de la région en toute sécurité et aussi rapidement que possible, dès qu’elle aura reçu le feu vert du gouvernement. »

Des employés de FortisBC, FortisAlberta, FortisOntario, Maritime Electric et Newfoundland Power s’envoleront pour la région dès que l’aéroport rouvrira ses portes. L’équipe, composée de techniciens en distribution électrique, de technologues concepteurs, de mécaniciens et d’ingénieurs, devrait rester sur place pendant trois semaines avant d’être relayée par un deuxième groupe qui comptera des employés des services publics de la Société basés aux États-Unis.

« Un immense travail sera accompli pour prêter main-forte à FortisTCI et rétablir l’électricité », souligne Gary Smith, vice-président directeur, Opérations de l’Est du Canada et des Caraïbes de Fortis Inc. « Notre priorité sera de réalimenter les infrastructures essentielles, comme les réseaux d’approvisionnement en eau, de même que les services d’urgence, comme les casernes de pompiers, les postes de police, les hôpitaux et les refuges. Tous les autres efforts seront organisés et classés par ordre de priorité une fois que nous serons sur le terrain. »

Il s’agit de la neuvième intervention du genre pour les services publics de Fortis, les autres ayant été mis en œuvre lors des événements suivants :

Gilbert – 1988 – Jamaïque

Keith – 2000 – Belize

Iris – 2001 – Belize

Juan – 2003 – Île-du-Prince-Édouard

Ivan – 2004 – Jamaïque et Grand Cayman

Tornades – 2006 – Alberta

Ike – 2008 – Îles Turks et Caicos

Igor – 2010 – Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous ferons preuve de diligence et de discernement et prendrons toutes les précautions nécessaires pour protéger nos employés et les habitants en tout temps », conclut M. Smith.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un actif d’environ 48 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov.