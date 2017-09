FRDJ et la Financière Sun Life font équipe pour amasser des fonds destinés à la recherche sur le diabète

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 18 septembre 2017) – La Révolution FRDJ Roulons pour vaincre le diabète, présentée par la Financière Sun Life, est un événement de vélo stationnaire unique qui réunit plus de 12 000 Canadiens pédalant pour amasser 4,2 millions de dollars, fonds qui soutiendront des projets de recherche essentiels sur le diabète de type 1 (DT1).

“Nous invitons les Canadiens à en faire plus pour combattre le diabète et nous aider à récolter de l’argent qui accélérera les percées en recherche, explique Dave Prowten, PDG, FRDJ Canada. Plus de 300 000 Canadiens vivent avec le DT1, et le nombre augmente constamment. Nous devons amplifier nos efforts de collecte de fonds afin de mettre fin à la maladie – et nous avons besoin de votre aide pour y arriver.”

FRDJ est très fière de faire de nouveau équipe avec la Financière Sun Life, commanditaire principale de l’événement, pour accroître la sensibilisation et recueillir plus de fonds en vue de trouver une cure au DT1.

La Révolution Roulons a de quoi plaire à tout le monde : renforcement d’équipe, exercice, musique entraînante, plaisir à revendre… tout ça et plus encore, tandis que vous soutenez une noble cause. Outre l’activité de vélo stationnaire en équipe (Roulons10) qui encourage la compétition amicale, une activité de vélo stationnaire individuelle de 60 minutes (Roulons60) est aussi offerte à certains endroits. Que vous désiriez relever un amusant défi de vélo stationnaire en équipe ou participer au moment et à l’endroit de votre choix (vRoulons), l’événement vous propose plein d’avenues pour donner un coup de pouce dans l’atteinte de notre objectif de collecte de fonds.

“La Financière Sun Life est fière d’être la commanditaire principale de la Révolution FRDJ Roulons et de faire équipe avec des participants de tout le pays qui s’unissent pour vaincre le diabète et fournir une aide durable aux Canadiens vivant avec la maladie, se réjouit Paul Joliat, vice-président adjoint, philanthropie et commandites, Financière Sun Life. À la Financière Sun Life, nous sommes déterminés à sensibiliser le public et à recueillir des fonds pour la recherche, la prévention et le traitement du diabète. Notre partenariat avec FRDJ dans le cadre de Roulons va de soi, pour qu’ensemble nous nous attaquions à cet enjeu mondial.”

Les Roulons du Québec à venir :

Roulons Montréal (notre plus grand Roulons au Québec avec plus de 3000 participants l’année dernière)

29 septembre 2017

La gare Windsor

1100 Ave des Canadiens-de-Montréal

Montréal, QC

Roulons Ville de Québec

5 Octobre 2017

Centre Sportif de Sainte-Foy

930 Avenue Roland Beaudin,

Quebec City, QC

Participez à la Révolution Roulons, amassez des fonds pour la recherche sur le diabète et aidez-nous à mettre fin à cette maladie qui bouleverse des vies. Visitez la page jdrf.ca/revolution pour en savoir plus et devenir révolutionnaire FRDJ.

À propos de FRDJ Canada

FRDJ est le chef de file mondial du financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Son objectif est d’amasser des fonds destinés à la recherche internationale de pointe et d’éliminer progressivement l’incidence de la maladie dans la vie des personnes jusqu’à parvenir à un monde sans DT1. À cet égard, FRDJ collabore avec un vaste éventail de partenaires; il s’agit aussi de la seule organisation dotée de ressources scientifiques, d’une influence sur la réglementation et d’un plan de travail précis pour mieux traiter, prévenir et, un jour, guérir le DT1. FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique de la recherche sur le DT1. Pour en savoir plus, visitez frdj.ca.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c’est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d’Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu’en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l’accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d’accomplir chaque année plus de 40 000 heures de bénévolat et d’ainsi contribuer à ensoleiller la vie de personnes et de familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.