Fronsac annonce la clôture de trois acquisitions

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 19 oct. 2017) - (TSX CROISSANCE:GAZ.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« FPI Fronsac » ou « Fronsac ») est heureuse d’annoncer l’acquisition de trois (3) propriétés. Les deux premières propriétés ont été achetées en vertu d’une entente de vente et cession-bail (sale and lease-back) avec Village des Valeurs Canada. Elles sont situées dans la ville de Québec, P.Q. et abritent des commerces de détail exploités sous la bannière Village des Valeurs. La considération versée est de 6 200 000$ (excluant les frais de transaction) et elle a été payée comptant. Les revenus de ces propriétés augmenteront le résultat opérationnel net de Fronsac d’environ 475 000$. Les propriétés ont été achetées d’un tiers sans lien précédent à Fronsac.

La troisième propriété est située à Lac Mégantic, P.Q. Il s’agit d’une station-service sous la bannière Canadian Tire située de façon stratégique à l’entrée du Carrefour Lac Mégantic, le centre d’achat le plus achalandé de la ville. La considération versée est de 1 450 000$ (excluant les frais de transaction) et elle a été payée comptant. La propriété a été achetée d’un tiers sans lien précédent à Fronsac.

Jason Parravano, Président-Directeur Général, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer l’acquisition des propriétés louées à Village des Valeurs. Il s’agit pour Fronsac d’une première percée dans ce segment du commerce de détail. Nous croyons que cette acquisition complémentera et diversifiera notre portefeuille actuel en plus d’être conforme à notre modèle d’affaires. Village des Valeurs est une filiale de la société américaine Savers, laquelle exploite plus de 300 magasins sous différentes bannières au Canada, aux États-Unis et en Australie. Nous sommes aussi heureux d’accueillir Canadian Tire parmis nos partenaires d’affaires.»

À propos de Fronsac – Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l’acquisition d’immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

