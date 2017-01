Gaming Standards Association (GSA) begründet die GSA Europe Association

SAN GWANN, MALTA–(Marketwired – Jan 21, 2017) –

Die Gaming Standards Association (GSA), eine weltweite Organisation zur Aufstellung von Normen, hat einen neuen Geschäftsbereich mit Sitz in Malta eingerichtet, der sich darauf konzentrieren wird, die regionalen Bedürfnisse von Zulieferern, Herstellern, Online- und bodenständigen Betreibern und Aufsichtsbehörden außerhalb von Nordamerika zu erfüllen.

GSA-Präsident Peter DeRaedt sagte: „GSA Europa unterstreicht unsere Anerkennung und unser Engagement gegenüber wachsenden Mitgliederzahlen in Europa. Die zugrundeliegende Absicht ist eine weitergehende Förderung eines Umfelds der Zusammenarbeit zwischen europäischen Zuliefern, Betreibern und Aufsichtsbehörden. Unsere Aufgabe bleibt dabei weiterhin die Aufdeckung allgemeiner Probleme und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen zur weltweiten Verbesserung des Glücksspiels. GSA freut sich, das langjährige Vorstandsmitglied, den Gaming-Veteran Mark Pace zum Geschäftsführer von GSA Europa mit Sitz in Malta zu ernennen, der die Arbeit in Europa anleiten soll. Unsere Mitglieder haben nun die Wahl, sich der GSA entweder nach dem Recht der USA oder nach europäischem Recht anzuschließen.“

„Die GSA hat eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte und ihre Arbeit beeinflusst Entwicklungen und Regelungen überall in der Glücksspielbranche. Mit der jetzigen Einrichtung von GSA Europa werden wir in der Lage sein, die Bedürfnisse dieses äußerst vielseitigen Bereichs der Branche in Bezug auf Entwicklung, Betrieb und Regelungen noch besser zu beleuchten“, sagte Mark Pace.

Der offizielle Beginn der GSA Europe Association erfolgt bei der baldigen Handelsmesse ICE Totally Gaming in London. Teilnehmer sind herzlich eingeladen, sich bei einem Besuch des GSA-Stands ND6-A weitere Informationen zu beschaffen. GSA Europa bietet nicht nur den dringend benötigten Fokus auf Europa, sondern auch eine Reihe von Vorteilen, wie zum Beispiel:

europäische Rechtsprechung

Mitgliedschaftsebenen und Mitgliedergebühren sind denen der GSA (USA) identisch

Beteiligung im GSA-Vorstand mit Anspruch auf höhere Mitgliedschaftsebenen

Beteiligung an Ausschüssen mit Anspruch auf höhere Mitgliedschaftsebenen

europäische Mitglieder haben Mitspracherecht hinsichtlich der globalen Strategie und Ausrichtung der GSA

Um ihre Kontinuität und Zielerreichung sicherzustellen, wird die GSA, die jetzt aus GSA Asien, GSA Europa and GSA USA besteht, weiterhin nur einen Präsidenten und einen Vorstand haben.

