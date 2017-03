GESCO fait l’acquisition de Savoia Canada

BRAMPTON, ONTARIO–(Marketwired – 1 mars 2017) - La société GESCO, établie à Brampton, Ontario, est heureuse d’annoncer l’acquisition de Savoia Canada.

Fondée en 1993, la société Savoia est une entreprise canadienne de distribution de céramique, de porcelaine et de pierre qui possède des installations d’entreposage, de bureaux et d’exposition situées à Mississauga, Ontario. Savoia représente des marques de premier plan, comme Fiandre, Iris U.S., PorcelainGres, Iris Ceramica et Ariostea. Elle compte parmi ses clients prestigieux des sociétés mondiales de renom comme Ford et BMW. Savoia a également un bureau et une salle d’exposition au centre-ville de Toronto, construits dans le but de desservir la communauté locale des architectes et concepteurs et répondre à ses besoins.

Savoia a précédemment été mise sur pied et était détenue par la société italienne Graniti Fiandre S.P.A., fondée il y a plus de 50 ans, un fabricant de renommée mondiale de produits de revêtement en marbre, en granite, en pierre et en porcelaine, vendus et distribués dans 110 pays. Sa réputation bien établie en ce qui concerne sa conception de produit novatrice, sa technologie de fabrication, son respect de l’environnement et l’attention qu’elle lui porte, de même que ses nombreux engagements sociaux, contribuent tous à faire de cette acquisition un mariage parfait pour GESCO, une société qui partage des valeurs et des principes semblables. Graniti Fiandre et ses nombreuses marques à l’appui, sont associés à des utilisateurs finaux notoires partout dans le monde, comme McDonalds, Nike, Burger King, Starbucks et ainsi de suite.

La société GESCO, fondée il y près de 70 ans, est le chef de file national au Canada parmi les entreprises de distribution de couvre-planchers (aujourd’hui de revêtements multiples). Elle conçoit, fournit, commercialise, vend et distribue diverses marques privées du fabricant et sous licence de premier plan, provenant de plus de 100 fournisseurs répartis dans 14 pays différents et vendues à des milliers de clients dans plusieurs canaux de distribution. Les nombreuses installations d’entreposage, de bureaux et d’exposition de GESCO sont stratégiquement situées d’une mer à l’autre au Canada et dans l’ensemble du Nord-Ouest des États-Unis.

« La vente de Savoia à GESCO permet à Graniti Fiandre d’atteindre plusieurs objectifs », déclare Federica Minozzi, présidente de Graniti Fiandre. « D’abord et avant tout, elle permet de nous assurer que les clients de Savoia sont desservis par un propriétaire soucieux d’étendre sa clientèle et reconnu sur le marché pour ses capacités exceptionnelles en matière de marketing, de ventes, de logistique et de service. Deuxièmement, les associés de Savoia seront dorénavant accueillis au sein du Groupe de sociétés GESCO, reconnu pour sa culture axée sur l’attention portée au client, l’inclusion et le soutien. Troisièmement, le nouveau propriétaire de Savoia connaît et comprend bien le marché canadien, ses différences, de même que ses possibilités d’évolution à l’avenir, tout en possédant les ressources nécessaires pour alimenter cette croissance. Enfin, chez Graniti Fiandre, nous sommes très réconfortés de savoir que la marque Savoia elle-même continuera d’exister sous GESCO, à titre d’entité distincte, ce qui lui permettra de se développer et de s’épanouir jusqu’à ce qu’elle atteigne son vrai potentiel. »

« Nous sommes très heureux de l’acquisition de Savoia Canada et d’avoir établi une relation professionnelle d’aussi bonne qualité avec Graniti Fiandre », se réjouit Ed duDomaine, PDG de GESCO. « Nous accordons beaucoup d’importance à la dénomination sociale de Savoia, ses nombreuses marques établies, sa clientèle de qualité d’utilisateurs finaux et ses associés expérimentés. Ce transfert ajoute une autre entité au Groupe de sociétés GESCO, aux côtés de Shnier et Tierra Sol, ainsi qu’aux autres qui s’ajouteront éventuellement. Il se veut également stratégique, puisqu’il permet de soutenir davantage les efforts de GESCO visant à devenir un acteur de plus en plus important dans le monde de la céramique. »

Fondée en 1938, la société GESCO appartient majoritairement à la société d’investissement Blue Point Capital Partners of Cleveland, Ohio.