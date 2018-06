Gmac, 중국 내 11개 명문 경영대학원과 제휴하여 ‘중국 유학’ 추진 프로그램 시작

베이징 및 홍콩, June 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — 6월 22일, 미국 경영대학원 입학위원회(GMAC)가 중국 내 11개 명문 경영대학원과 손을 잡고 “중국 유학” 추진 프로그램을 시작합니다. 이번 제휴관계는 일대일로(B&R) 20개 지역에서 외국 학생들이 중국 유학 기회를 알아보고 경영 관련 분야의 고등 교육을 받을 수 있는 대화형 플랫폼이 개설되었음을 의미합니다. “중국 유학” 추진 프로그램의 목적은 급속히 증가하는 외국 학생의 요구에 부응하고 중국이 세계 최고 수준의 유학지이자 새롭게 부상하는 경영학 교육의 글로벌 중심지가 되도록 지원하는 것입니다.

오늘 개설된 “중국 유학” 온라인 포털(www.studyinchinamba.com)을 통해 학생들은 중국 유학과 생활에 관한 보다 많은 정보를 알아볼 수 있습니다. 새로 디자인된 영어 웹사이트는 장래의 유학생과 협력 경영대학원을 연결해주고 학생들이 다양한 정보에 접근하여 학생들에게 가장 적합한 중국 유학 경험을 누릴 수 있게 해줍니다. GMAC의 게이트웨이는 아시아, 중동, 아프리카, 및 유럽에 걸쳐 있는 이 일대일로 지역 출신의 외국 유학생 지원자들이 필요한 단계를 거쳐 세계에서 가장 역동적인 경제권에서 새롭게 학업을 시작할 수 있도록 안내합니다. GMAC의 게이트웨이는 학교 및 국제 프로그램 구성, 수업계획서 개요, 입학 요강, 지원 시기, 캠퍼스 시설, 장학금 및 재정 지원을 비롯하여, 학생들이 이용할 수 있는 프로그램에 대한 깊이 있는 정보와 내부 관계자 조언을 제공합니다. 학생들은 또한 GMAC의 원스탑 포털을 통해 편리하게 학교에 문의하여 보다 자세한 정보를 구할 수 있는 선택권도 있습니다.

학생들이 이용할 수 있는 다양한 기회를 살펴볼 수 있도록, GMAC는 6월 22일부터 8월 31일까지 “중국 유학” 경연대회를 개최하고 있습니다. 참가자들이 중국 유학을 희망하는 이유에 대한 짧은 에세이를 제출하면 수상자를 선정하여 중국 왕복 여행권을 제공합니다. 선정된 수상자 세 명에게는 입학을 희망하는 경영대학원을 방문하여 학교와 캠퍼스 생활을 먼저 누려볼 수 있도록 이코노미 클래스 왕복 항공권과 캠퍼스 숙박 시설을 제공합니다.

이 새로운 추진 프로그램은 베이징, 상하이, 홍콩에 소재한 중국의 최고 명문 경영대학원과 제휴하여 실시합니다. 최고 명문 학교 순위에 오른 학교로는 Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University; China Europe International Business School; CUHK Business School, The Chinese University of Hong Kong; School of Management, Fudan University; HKUST Business School, The Hong Kong University of Science and Technology; Guanghua School of Management, Peking University; Business School, Renmin University of China; School of Economics and Management, Tsinghua University; BiMBA Business School of the National School of Development, Peking University; Cheung Kong Graduate School of Business; and HKBU School of Business, Hong Kong Baptist University 등이 있습니다.

GMAC의 Sangeet Chowfla 위원장 겸 CEO는 GMAC는 장래의 학생들에게 경영학 교육을 받을 보다 많은 기회를 창출하게 되어 자랑스럽게 여긴다고 밝혔습니다. 그는 “이 프로그램은 재능 있는 외국 학생들에게 중국의 일류 경영대학원과 프로그램에서 뛰어난 실력을 발휘할 최적의 기회를 효과적으로 제공하는 한편, 학생들에게 유학 기간 동안 모든 지원을 아낌없이 제공할 것”으로 생각한다고 했습니다. Chowfla 위원장은 또한 GMAC이 지난 몇 년 간 눈여겨 보아 온 결과, 중국은 “가장 인기 있는 유학지 중의 하나가 될” 가능성이 높다고 강조하였습니다. Chowfla 위원장에 따르면 이 “중국 유학” 추진 프로그램의 목적은 나아가 중국 내 경영대학원의 인지도를 제고하고 외국 유학생 후보자들에게 경영학 교육의 가치를 선보이는 것이라고 합니다.

Fudan University 경영대학원 원장인 Lu Xiongwen 교수는 이 신규 추진 프로그램 개시를 축하하고 중국 유학을 고려하고 있는 장래의 학생들에게 따뜻한 환영의 뜻을 표했습니다. Lu 교수는 “실천은 이론적 지식보다 더 깊다”라는 옛 중국 속담을 인용하면서, 이 프로그램이 경영학 이해에 대한 새로운 문을 열어줄 것임을 시사했습니다. Lu 교수는 “이 학업 여정이 현재와 미래의 중국 경제 동향, 중국식 비즈니스 모델의 독창성 및 중국 시장과 글로벌 시장의 각기 다른 특징에 대한 광범위한 청사진을 제시해 줄 것으로 믿는다”면서, “또한 수천 년 역사를 간직한 중국의 심오한 문화에 관해 더 많이 배우고 높이 평가할 기회를 누릴 수 있을 것”이라고 덧붙였습니다.

HKUST 경영대학원 원장인 Kar Yan Tam 교수도 “중국 경제가 새로운 잠재력을 발휘할 수 있게 하는 개혁과 일대일로 정책이 가져다줄 지속 가능한 추진력 덕분에 중국은 향후 수 년 간 계속해서 세계의 주요 성장 동력의 지위를 유지할 것”이라며, “학생들은 글로벌한 세계관을 발전시킬 최고의 국제 경영학 교육을 받을 뿐만 아니라 중국의 활력을 경험할 기회도 모색하게 될 것”이라고 강조하였습니다. 또한 “홍콩은 학생들이 동양과 서양이 독특하게 혼합된 문화에 접근할 수 있는 역동적이고 국제적인 도시이며, 동시에 홍콩은 경영학 교육의 최선두 지위를 유지하면서 학생들이 중국과 그 밖의 지역에서 성공적인 경력을 준비할 수 있도록 각기 다른 풍부하고 다양한 학습 기회를 제공한다”고 덧붙였습니다.

“중국 유학” 추진 프로그램은 전 세계에서 경영학 교육을 촉진하기 위한 GMAC의 노력을 잘 보여 주는 예입니다. 이 네트워크는 일대일로 공동체의 가교 역할을 하여 미래에 중국과 해외의 비즈니스 리더와 경영자가 될 학생들에게 전문가로서의 여정에 나설 수 있게 해줍니다.

GMAC 소개: 미국 경영대학원 입학위원회(GMAC)는 최고의 경영대학원으로 구성된 글로벌, 비영리 협회입니다. 1953년에 창설된 GMAC는 경영대학원과 지원자들을 위한 솔루션을 창출하여 학교와 학생이 보다 잘 서로를 파악하고, 평가하고, 연결할 수 있도록 최선을 다합니다. GMAC는 각 학교와 경영대학원 커뮤니티를 대신하여 일하는 한편 재능 있는 학생이 학업의 기회를 잃는 일이 없도록 지원자들에게 고등 교육을 받을 수 있는 기회를 안내합니다.

GMAC는 세계 최고의 연구, 직업 개발 기회 및 입학 허가 정책 발전을 위해 고안된 업계를 위한 평가 방법을 제공합니다. GMAC가 소유하고 관리하는 경영대학원 입학시험®(GMAT®)은 전 세계에서 7,000개가 넘는 경영대학원 프로그램이 인정하는, 가장 널리 사용되는 경영대학원 평가입니다. 그 밖의 GMAC 평가로는 인도와 남아공 경영대학원 입시에 사용되는 GMAC™ 시험을 통한 NMAT와, 전 세계 경영자 프로그램용으로 특별히 설계된 경영자 평가(Executive Assessment)가 있습니다. GMAC의 경영대학원 관련 자원 및 정보 대표 포털인 www.mba.com은 해마다 1,400만 명이 방문하고 있으며, 경영대학원 검색 매칭 도구와 응시자와 경영대학원을 서로 연결해주는 경영대학원 입학 허가 검색 서비스(GMASS)와 같은 기능을 갖추고 있습니다.

GMAC는 미국에 본부가 있으며 영국, 인도, 홍콩에 사무소를 두고 있습니다. GMAC가 하는 일에 대해 보다 자세히 알아보시려면 www.gmac.com을 방문하시기 바랍니다.

