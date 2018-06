GMAC lança iniciativa “Estude na China” em parceria com 11 grandes escolas de administração chinesas

BEIJING e HONG KONG, June 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Em 22 de junho, o Graduate Management Admission Council (GMAC) uniu-se a 11 grandes escolas de administração chinesas para lançar a iniciativa “Estude na China” . Essa parceria marca a inauguração de uma plataforma interativa para estudantes internacionais em 20 regiões da nova Rota da Seda (B&R – Belt and Road, em inglês) para explorar oportunidades na China e buscar educação superior em campos relacionados à administração. A iniciativa “Estude na China” tem como objetivo atender rapidamente à crescente demanda de estudantes internacionais e de promover a China como destino de estudo de nível mundial e centro global emergente para educação em administração.

O portal online “Estude na China” (www.studyinchinamba.com), lançado oficialmente hoje, permite que estudantes saibam mais sobre estudar e viver na China. O recém-lançado site (em inglês) conecta futuros estudantes com escolas de administração parceiras e oferece acesso a uma abundância de informações para ajudar a encontrar a solução perfeita para sua experiência de educação na China. O portal do GMAC guia os candidatos internacionais dessas regiões da nova Rota da Seda na Ásia, no Oriente Médio, na África e na Europa pelas etapas necessárias para começarem um novo capítulo de aprendizagem em uma das economias mais dinâmicas do mundo. Ele oferece informações aprofundadas e orientação privilegiada sobre as escolas e os programas disponíveis, incluindo a estrutura e visão geral do programa internacional, requisitos para admissão, calendário para candidaturas, instalações do campus, bolsas e ajuda financeira. Os estudantes também podem optar por entrar em contato com as escolas sempre que desejarem para obterem mais detalhes através do portal de balcão único do GMAC.

Para dar uma ideia das ótimas oportunidades disponíveis, a GMAC está organizando um concurso “Estude na China” de 22 de junho a 31 de agosto. Os participantes enviam textos curtos sobre por que querem estudar na China e concorrem a uma viagem de ida e volta ao país. Três vencedores selecionados serão premiados com voos de ida e volta em classe econômica e acomodação no campus para visitar as escolas de administração preferidas e aproveitarem uma experiência em primeira mão da vida na escola e no campus.

A nova iniciativa tem parceria com as mais prestigiadas escolas de administração chinesas localizadas em Beijing, Xangai e Hong Kong. Entre as principais instituições, incluem-se Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University; China Europe International Business School; CUHK Business School, The Chinese University of Hong Kong; School of Management, Fudan University; HKUST Business School, The Hong Kong University of Science and Technology; Guanghua School of Management, Peking University; Business School, Renmin University of China; School of Economics and Management, Tsinghua University; BiMBA Business School of the National School of Development, Peking University; Cheung Kong Graduate School of Business; e HKBU School of Business, Hong Kong Baptist University.

O Sr. Sangeet Chowfla, Presidente e CEO do GMAC, destacou o orgulho do GMAC em criar mais oportunidades para futuros estudantes terem acesso a cursos de administração. Ele acredita que “isso irá, efetivamente, conectar o talento internacional com as oportunidades corretas para que se sobressaiam nas principais escolas e programas de administração chineses, ao mesmo tempo em que oferecem aos estudantes todo o suporte necessário durante o período de estudo no exterior”. O Sr. Chowfla enfatizou as observações do GMAC dos últimos anos, de que a China detém o potencial para “tornar-se um dos destinos de estudos mais populares do mundo”. Essa iniciativa “Estude na China” , de acordo com Chowfla, tem a intenção de aumentar o nível das escolas de administração na China e demonstrar o valor dos cursos de administração para candidatos internacionais.

O professor Lu Xiongwen, Decano da School of Management da Fudan University, exprimiu suas felicitações no lançamento da nova iniciativa e deu calorosas boas-vindas aos futuros estudantes que desejam estudar na China. Ele citou um antigo provérbio chinês que diz: “a prática se aprofunda mais do que o conhecimento teórico”, indicando que esses programas abrirão novas portas para o conhecimento. “Eu acredito que essa jornada de aprendizagem oferecerá a vocês uma visão ampla das tendências econômicas chinesas atuais e futuras, o caráter único dos modelos de negócios chineses, bem como as diferentes características do mercado chinês e global”, disse o Prof. Lu. “Vocês também terão a oportunidade de aprender e apreciar a profunda cultura chinesa, imersa em uma história milenar”.

O Professor Kar Yan Tam, Decano da HKUST Business School, também comentou a respeito da iniciativa, dizendo que “a China permanecerá como principal mecanismo de crescimento nos anos vindouros, com reformas que permitirão à sua economia liberar um novo potencial, e a iniciativa da nova Rota da Seda tratá uma dinâmica constante para a região”. Ele também destacou que os “estudantes não devem receber somente os melhores cursos de educação internacional para desenvolver uma perspectiva global, mas também buscar oportunidades para experimentar a vitalidade da China. Hong Kong é uma cidade dinâmica e internacional, onde estudantes podem obter acesso a uma fusão única entre Oriente e Ocidente. A cidade também está na vanguarda da educação em administração e oferece experiências de aprendizagem enriquecedoras e diversas para preparar os estudantes para uma carreira próspera na China e em outros lugares”.

A iniciativa “Estude na China” exemplifica os esforços consistentes do GMAC em promover a educação em administração em todo o mundo. Essa rede atua como uma ponte entre a comunidade da B&R para empoderar as jornadas profissionais dos estudantes como futuros líderes empresariais e empreendedores na China e no exterior.

Sobre o GMAC: O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global e sem fins lucrativos de importantes escolas de administração. Fundado em 1953, estamos comprometidos com a criação de soluções para escolas de administração e candidatos para descobrir, avaliar e conectar uns aos outros da melhor maneira. Nós trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de pós-graduação em administração, além de orientarmos os candidatos em sua jornada na educação superior, para garantir que nenhum talento passe despercebido.

O GMAC oferece oportunidades de pesquisa, desenvolvimento profissional de alto nível e avaliações para a indústria, criadas para desenvolver a arte e a ciência das admissões. De propriedade e administrado pelo GMAC, o Graduate Management Admission Test® (GMAT®) é a avaliação de escolas de pós-graduação em administração mais amplamente utilizada, reconhecido por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o exame NMAT by GMAC™, para ingresso em programas de pós-graduação em administração na Índia e na África do Sul, e a Avaliação executiva, especificamente criada para programas executivos em todo o mundo. Nosso principal portal para recursos e informações sobre pós-graduação em administração, o www.mba.com, recebe 14 milhões de visitas por ano e possui a ferramenta de alinhamento School Search entre o Graduate Management Admission Search Service (GMASS) e os candidatos e escolas de administração.

O GMAC tem sede nos Estados Unidos, com escritórios no Reino Unido, na Índia e em Hong Kong. Para saber mais sobre nosso trabalho, visite www.gmac.com.

