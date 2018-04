Graduate Management Admission Council adquire a BusinessBecause, editora online baseada no Reino Unido

RESTON, Virgínia, April 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council (GMAC), uma associação sem fins lucrativos das principais escolas globais de administração, adquiriu a BusinessBecause, uma editora online baseada no Reino Unido.

Consistente com sua missão, o GMAC está ativamente comprometido em fornecer novas soluções que ajudem os candidatos e escolas a descobrir, avaliar e conectar-se uns com os outros. Estima-se que, em determinado momento, mais de dois milhões de candidatos estejam considerando uma pós-graduação em administração. Infelizmente, a maioria abandona sua busca durante a jornada, que pode ser insuportável e difícil de conduzir.

A aquisição representa uma expansão do portfólio de produtos e serviços do GMAC para ajudar a estimular os candidatos ao longo de toda sua jornada. Com mais informações para guiá-los, os futuros alunos podem tomar decisões melhores do momento em que consideram uma pós-graduação ao momento em que entram na fase de candidatura. O conteúdo atrativo publicado pela BusinessBecause irá ajudar esses estudantes a identificar as escolas mais adequadas durante a análise crítica e as fases de seleção da sua jornada. As histórias que a BusinessBecause publica representam a vida do estudante, as oportunidades de carreiras e as inovações e tendências educacionais que podem ajudar a inspirar os futuros alunos e reduzir as possíveis desistências no meio do caminho.

“A BusinessBecause construiu uma sólida reputação para ajudar escolas de administração a demonstrar o que as torna únicas para candidatos e para oferecer informações valiosas aos candidatos durante sua jornada em busca de uma pós-graduação em administração”, afirma Betty Su, Diretora de Marketing do GMAC. “Sua plataforma não só ajuda as escolas a destacarem-se como também dá suporte à nossa meta de garantir que nenhum talento permaneça desconhecido. Através dessa aquisição, o GMAC planeja preservar a contribuição positiva que faz para a comunidade de pós-graduação em administração e investir em recursos adicionais para servir escolas e candidatos.”

A BusinessBecause irá operar como subsidiária separada e manter independência editorial e criativa. O GMAC irá oferecer os recursos necessários para escalar suas operações. Isso permitirá que a BusinessBecause atinja um grupo mais amplo de escolas que poderiam se beneficiar desses serviços e, como resultado, ajudar um pipeline mais abrangente de candidatos a descobrir e avaliar que escolas são as mais adequadas para eles.

“Estamos entusiasmados por trabalhar com o Graduate Management Admission Council”, conta Kate Jillings, cofundadora da BusinessBecause. “Quando Maria Ahmed e Sian Morley-Smith, que são cofundadoras da editora, e eu lançamos a BusinessBecause em 2009, nossa meta era objetiva: conectar candidatos a escolas de administração, escolas de administração, estudantes de administração e empregadores. Em parceria com o GMAC, poderemos expandir e publicar ainda mais histórias e informações relevantes e úteis sobre a escolha de uma escola de administração e sobre a busca por uma carreira gratificante.”

A aquisição foi concluída em 10 de abril de 2018.

Sobre o GMAC: O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global e sem fins lucrativos de 223 importantes escolas de administração. Fundado em 1953, estamos ativamente comprometidos em desenvolver a arte e a ciência de admissões ao convocar e representar o setor e oferecer os melhores produtos e serviços da categoria para escolas e estudantes. O GMAC detém e administra o exame Graduate Management Admission Test® (GMAT®), utilizado por mais de 7.000 programas de graduação em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o exame NMAT by GMAC™, para entrada em programas de graduação em administração na Índia e na África do Sul, e a Avaliação executiva, especificamente criada para programas de MBA executivo em todo o mundo. O Conselho tem sede nos Estados Unidos, com escritórios no Reino Unido, na Índia e em Hong Kong. Para obter informações sobre avaliações, ferramentas de estudo e serviços para candidatos, visite www.mba.com. Para obter informações sobre o Conselho e nossas oportunidades de inteligência comercial, desenvolvimento profissional e serviços para graduação em administração, visite www.gmac.com.

Sobre a BusinessBecause: A BusinessBecause publica notícias diárias sobre escolas de administração, aconselhamentos a candidatos e inspiração de carreiras para um público global de futuros líderes empresariais. Os candidatos e alunos de escolas de administração são convidados a entrar na comunidade para fazer conexões antes, durante e após a escola de administração, acessar programas de admissão exclusivos e recursos profissionais e compartilhar suas próprias histórias. O BusinessBecause.com agora possui mais de 40.000 membros em todo o mundo e um público leitor mensal de 100.000. Para obter mais informações sobre a BusinessBecause, visite BusinessBecause.com.

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Tania Hernandez-Andersen, Diretora Sênior de Comunicação de Marca Corporativa do GMAC, thernandez-andersen@gmac.com ou 703-668-9638 (escritório), 571-294-4059 (celular).