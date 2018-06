Graduate Management Admission Council anuncia dois novos membros do Conselho e o novo presidente do Conselho

RESTON, Virgínia, June 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council (GMAC), uma associação sem fins lucrativos das principais escolas de administração globais, tem o prazer de anunciar duas adições ao seu conselho de diretores e anunciar o novo presidente do conselho. Os mandatos para os novos diretores do conselho começam em 1º de julho de 2018; o cargo de presidente também entra em vigor em 1º de julho.

O Dr. Bill Boulding, decano da Fuqua School of Business da Duke University, irá presidir o conselho. Os novos membros do conselho são Erika James, decana John H. Harland da Goizueta Business School na Emory University, e Peter Johnson, decano assistente do Programa e admissões de MBA de tempo integral da Haas School of Business, na University of California, Berkeley. O mandato do presidente do conselho é de dois anos, e quatro anos para os membros do conselho.

O Dr. William “Bill” Boulding é decano da Fuqua School of Business da Duke University. Anteriormente, ele atuou em diversas funções na escola, incluindo decano adjunto e decano associado sênior para programas e decano associado para o programa de MBA Daytime (tempo integral). O Dr. Boulding tem paixão por ajudar a desenvolver os negócios como uma força para o bem. Ele atuou como membro do Conselho sobre Valores do Fórum Econômico Mundial. Tem sido um privilégio para o Dr. Boulding servir, a convite da Casa Branca, no desenvolvimento de boas práticas sobre como as escolas de administração podem estimular o sucesso para mulheres e famílias trabalhadoras como parte de uma iniciativa com o Conselho da Casa Branca para Mulheres e Garotas e o Conselho de Conselheiros Econômicos.

“Será uma honra atuar como presidente do GMAC”, disse Boulding. “Vivemos uma época de grandes transformações na pós-graduação em administração. É essencial que nos mantenhamos relevantes no mundo atual, e estou animado a respeito das inovações pelas quais o setor passará. Acredito veementemente no poder da educação em administração para o desenvolvimento de líderes que poderão usar as empresas para mudar o mundo para melhor”.

Erika James tornou-se decana John H. Harland da Goizueta Business School, na Emory University, em julho de 2014. Uma pesquisadora publicada e educadora premiada com uma paixão pela consultoria e pela expressão oral, ela dá ênfase ao que a educação superior pode fazer para estar a serviço do setor. James está comprometida com o desenvolvimento da missão do GMAC com um grande interesse em fornecer soluções para escolas e candidatos descobrirem e avaliarem uns aos outros. James acredita que o sucesso da experiência de educação em administração de um aluno depende em grande parte de encontrar a escola certa para ele e espera ansiosamente por trabalhar no conselho para desenvolver esse trabalho. Sob a liderança de James, a Goizueta continua sendo uma das principais escolas de administração no país, com uma trajetória ascendente no sucesso da carreira estudantil e competência através da liderança. Como educadora, James tem sido fundamental para dar início a vários programas de Educação Executiva, incluindo o programa Liderança das Mulheres na Darden Graduate School of Business. James está comprometida em estabelecer um campo de atuação igualitário em termos de gênero e raça. Em 2014, foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Diversidade.

“Estou animada em me juntar ao conselho de diretores do GMAC”, disse James. “A administração, como campo e ideia, pode fazer muito mais para desenvolver a sociedade. O GMAC está na posição ideal para influenciar o futuro da educação em administração para o bem, e estou ansiosa para desempenhar um papel para moldar a política e a opinião pública com tantos líderes importantes”.

Peter Johnson tornou-se decano assistente do programa e admissões de MBA em tempo integral da Haas School of Business, na University of California, Berkeley, em junho de 2016. Johnson atuou anteriormente nas Admissões de MBA de Berkeley durante 11 anos, primeiro como diretor associado (1999-2001), depois como diretor de admissões internacionais (2001-2006) e finalmente como diretor executivo de Admissões de MBA entre fevereiro de 2006 e agosto de 2010, quando mudou-se para a Europa para ser vice-presidente de serviços estudantis na Universidade da Europa Central em Budapeste. Johnson retornou a Berkeley como decano assistente da Haas School em 2016, supervisionando estudantes, suas experiências e as admissões para o Programa Full-time MBA.

Johnson compreende as necessidades e prioridades do setor, que estão em constante mudança, e espera ansiosamente trabalhar com os outros membros do conselho para ajudar a lidar com esses desafios atuais. Durante o período que passou na Haas, ele desenvolveu e implementou a estratégia para recrutar candidatos em todo o mundo, gerenciou o processo de análise e avaliações de mais de 4.000 candidatos anualmente, desenvolveu e manteve redes de ex e atuais alunos voluntários e trabalhou para diversificar os esforços de recrutamento da escola.

“Estou animado por servir o Conselho do GMAC em um momento de mudança significativa na educação superior”, disse Johnson. “O GMAC tem um papel importante em fornecer dados e plataformas para escolas de administração em todo o globo para trabalhar junto e compartilhar as melhores práticas para oferecer uma educação em administração relevante voltada para desenvolver líderes. Também ajudou a lidar com problemas de acesso e igualdade na pós-graduação em administração. Estou ansioso para trabalhar com meus colegas membros do conselho para ajudar o GMAC a continuar sua evolução e agregar valor às escolas e aos estudantes de administração de todo o mundo”.

“O GMAC confia nos membros do seu conselho para levar liderança inigualável e experiência relevante a nossa organização e nossa missão”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “É extremamente gratificante possuir membros do nosso setor de calibre tão alto envolvidos no trabalho que fazemos para criar soluções para escolas e candidatos e ajudar mais pessoas a experimentarem os benefícios de uma pós-graduação em administração, algo que muda a vida de alguém”.

O GMAC gostaria de agradecer à presidente do conselho em fim de mandato, Kate Klepper, decana associada dos Programas de Pós-Graduação em Administração da Northeastern University, cujo mandato de presidente e membro do conselho se encerra em 30 de junho. A experiência de Klepper como presidente orientou a organização no ano passado, pois aumentamos nosso portfólio de avaliações e criamos melhores oportunidades para candidatos e escolas se conectarem. Klepper está entusiasmada com o envolvimento dos membros e liderou o Comitê de Membros do conselho.

Também deixarão o conselho em 30 de junho Jim Brady, Diretor Executivo de Operações da Grant Thornton LLP, e Ken Freeman, Professor e Decano da Allen Questrom, Questrom School of Business, Boston University. O GMAC agradece a cada um deles pelos serviços prestados à nossa organização e pelas contribuições à comunidade de educação.

Sobre o GMAC: O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global e sem fins lucrativos de importantes escolas de administração. Fundado em 1953, estamos comprometidos com a criação de soluções para escolas de administração e candidatos para descobrir, avaliar e conectar uns aos outros da melhor maneira. Nós trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de pós-graduação em administração, além de orientarmos os candidatos em sua jornada na educação superior, para garantir que nenhum talento passe despercebido.

O GMAC oferece oportunidades de pesquisa, desenvolvimento profissional de alto nível e avaliações para a indústria, criadas para desenvolver a arte e a ciência das admissões. De propriedade e administrado pelo GMAC, o Graduate Management Admission Test® (GMAT®) é a avaliação de escolas de pós-graduação em administração mais amplamente utilizada, reconhecido por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o exame NMAT by GMAC™, para ingresso em programas de pós-graduação em administração na Índia e na África do Sul, e a Avaliação executiva, especificamente criada para programas executivos em todo o mundo. Nosso principal portal para recursos e informações sobre pós-graduação em administração, o www.mba.com, recebe 14 milhões de visitas por ano e possui a ferramenta de pesquisa School Finder e o Graduate Management Admission Search Service (GMASS), que combina candidatos e escolas de administração.

O GMAC tem sede nos Estados Unidos, com escritórios no Reino Unido, na Índia e em Hong Kong. Para saber mais sobre nosso trabalho, visite www.gmac.com.

Para obter informações sobre os membros atuais do conselho do GMAC, visite https://www.gmac.com/about-us/board-of-directors.aspx.

