Green Shield Canada réaffirme son engagement à l’égard de l’innovation avec son nouveau chef de l’innovation et du marketing

TORONTO, 04 oct. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Green Shield Canada (GSC) est très heureuse d’annoncer la promotion de David Willows au nouveau poste de chef de l’innovation et du marketing. « Il s’agit d’une nomination très importante pour nous, a déclaré Steve Bradie, président et chef de la direction. La création de ce poste constitue une reconnaissance officielle de l’important rôle joué par l’innovation dans l’histoire de GSC – qu’on parle de l’instauration du tout premier régime de remboursement des médicaments prépayé au Canada, des premiers formulaires gérés de l’industrie ou, tout récemment, du premier système de points et récompenses pour encourager les membres des régimes à adopter de meilleurs comportements pour leur santé. David est toujours allé au-delà des solutions, approches et obstacles habituels, à l’affût d’occasions d’apporter des améliorations concrètes au profit des promoteurs de régime, des membres des régimes et de la communauté des conseillers. Et l’équipe qui l’entoure partage sa passion pour la transformation de notre industrie. »

Cette équipe, composée notamment de Sarah Murphy (chef, Développement de produits et véritable « machine » des Communications de GSC), Peter Gove (chef, Innovation en comportement lié à la santé), Ned Pojskic (chef, Stratégie pharmaceutique) et la dernière arrivée, Erin Crump (chef, Innovation stratégique, pour tout ce qui touche le numérique, l’intelligence artificielle et les mégadonnées) – prendra d’assaut l’industrie cet automne avec d’autres innovations :

Initiative des services pharmaceutiques axés sur la valeur – la première initiative de notre industrie à mesurer directement les résultats en matière de santé générés par les fournisseurs de soins de santé et faire le lien entre ces résultats et les fonds affectés aux garanties par les promoteurs de régime;

Le numérique au service de la santé mentale – une première dans l’industrie dans le domaine de la santé mentale, soit un programme éducatif préventif en six modules sur la pleine conscience, offert gratuitement à tous les membres des régimes de GSC sur le portail de gestion de la santé ChangerpourlavieMD.

De plus amples renseignements sur ces initiatives et autres de GSC suivront au cours des semaines et mois à venir.

