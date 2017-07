Groupe Colabor dévoile ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2017

BOUCHERVILLE, QUÉBEC–(Marketwired – 21 juillet 2017) - Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguait aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice financier 2017 terminé le 17 juin 2017.

« Les mesures mises en place lors des derniers trimestres, notamment l’amélioration des marges du segment Distribution et l’optimisation de notre plateforme de distribution en Ontario, ainsi que la diminution des charges financières découlant de la transaction de recapitalisation, nous ont permis de maintenir notre niveau de profit net. L’excellente performance des divisions Norref et CDA, lesquelles reflètent notre vision de miser sur des créneaux à valeur ajoutée, nous a également permis d’atténuer les pressions concurrentielles subies à la division Décarie, » a souligné Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor.

« Nous sommes aussi heureux de constater une nette amélioration de notre situation de fonds de roulement, résultant du rétablissement de meilleures conditions de crédit chez nos fournisseurs, un important témoignage de confiance provenant de l’amélioration continue de notre bilan. Avec le soutien de nos actionnaires et de nos employés en 2016, nous avons réussi à stabiliser nos opérations. Nous travaillons maintenant à mettre en place plusieurs initiatives, dont certains bénéfices se sont manifestés lors du second trimestre, afin d’augmenter la profitabilité et de générer de la croissance future au sein de créneaux porteurs, » a ajouté M. Gariépy.

Faits saillants financiers Trimestres terminés les Semestres terminés les (en milliers de $, sauf les données par action) 17 juin 2017 11 juin 2016 17 juin 2017 11 juin 2016 Ventes1 331 372 342 979 598 559 627 791 BAIIA ajusté 9 018 10 074 9 918 11 979 Résultat opérationnel avant les éléments ci-dessous 6 477 7 421 4 838 6 607 Frais non liés aux opérations courantes 467 - 1 336 3 337 Résultat net 3 097 3 073 (349 ) (2 225 ) Par action – de base et dilué ($) 0,03 0,11 (0,00 ) (0,08 ) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles2 2 239 (7 499 ) (2 294 ) (5 333 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (de base, en milliers) 102 074 27 454 102 074 27 454

1 Au 31 décembre 2016, la Société a appliqué de façon anticipée la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les données de l’exercice antérieur ont été reclassées. 2 Après la variation nette du fonds de roulement.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées pour la période de 84 jours terminée le 17 juin 2017 ont atteint 331,4 M$, en baisse de 3,4 % par rapport à 343,0 M$ pour la période de 84 jours terminée le 11 juin 2016.

Les ventes du segment Distribution ont diminué de 1,9 % pour se chiffrer à 248,3 M$, comparativement à 253,2 M$ un an plus tôt. La réduction des ventes est principalement attribuable à la perte antérieure d’un important contrat d’approvisionnement en Ontario, partiellement compensée par une solide performance de la division Norref.

Les ventes du segment Grossiste ont atteint 83,1 M$, en baisse de 7,5 % par rapport à 89,8 M$ lors de l’exercice précédent. Cette diminution reflète un important recul des ventes de la division Décarie attribuable à une intensification des pressions concurrentielles dans l’ensemble du secteur, en partie compensée par une légère croissance des ventes de la division Boucherville.

Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 9,0 M$, soit 2,72 % des ventes, par rapport à 10,1 M$, ou 2,94 % des ventes, au deuxième trimestre de 2016. Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de 2017 comprend le renversement non-récurrent d’une provision de 0,8 M$ en lien avec le programme de maintien en poste, d’une durée de deux ans et mis en place dans le cadre d’une situation exceptionnelle en juillet 2015, dont le boni à la haute direction ne sera pas versé en raison d’un objectif de rentabilité non atteint. La diminution du BAIIA ajusté par rapport à l’année dernière reflète principalement la réduction du volume des ventes ainsi que l’augmentation de certains frais reliés notamment aux initiatives d’optimisation de la plateforme en Ontario et à l’embauche de personnel clé. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une légère croissance des marges en pourcentage des ventes suite à l’amélioration des processus d’approvisionnement et une diminution des frais d’entreposage à la suite de la fermeture de l’entrepôt de Vaughan, en Ontario, le 30 avril 2017.

Au deuxième trimestre de 2017, Colabor a enregistré des frais non liés aux opérations courantes de 467 000 $ principalement en lien avec la restructuration interne des opérations, notamment la fermeture de l’entrepôt de Vaughan. De plus, la Société a bénéficié d’une importante baisse de 1,3 M$ des charges financières en raison de la réduction de la dette d’un exercice à l’autre. Par conséquent, Colabor a conclu le deuxième trimestre de 2017 avec un résultat net de 3,1 M$, stable comparativement à l’exercice précédent.

RÉSULTATS DES SIX PREMIERS MOIS

Pour la période de 168 jours terminée le 17 juin 2017, les ventes consolidées ont atteint 598,6 M$, comparativement à 627,8 M$ pour la période de 168 jours terminée le 11 juin 2016. Le BAIIA ajusté a totalisé 9,9 M$, soit 1,66 % des ventes, comparativement à 12,0 M$, ou 1,91 % des ventes, un an plus tôt. Finalement, le résultat net du semestre terminé le 17 juin 2017 s’est chiffré à (0,3 M$), contre (2,2 M$) pour le semestre terminé le 11 juin 2016.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint 2,2 M$ au deuxième trimestre de 2017, comparativement à (7,5 M$) pour la même période en 2016. L’amélioration entre les deux périodes s’explique par une réduction des besoins de fonds de roulement en 2017 attribuable à une amélioration des termes de crédit de la part des fournisseurs et à une réduction des inventaires comparativement au même trimestre de l’exercice précédent.

Pour les six premiers mois de l’exercice 2017, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont chiffrés à (2,3 M$), comparativement à (5,3 M$) lors de la période correspondante en 2016.

Au 17 juin 2017, la dette totale, incluant les débentures convertibles et le découvert bancaire, s’élevait à 125,1 M$, en forte baisse par rapport à 194,8 M$ douze mois plus tôt. Cette réduction témoigne du succès des opérations de recapitalisation conclues le 13 octobre 2016 et d’une solide génération de flux de trésorerie au cours des douze derniers mois.

AVIS DE TERMINAISON D’UN CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT

Colabor a reçu un avis de terminaison d’un contrat portant sur l’approvisionnement des établissements de la chaîne de restauration Popeyes Louisiana Kitchen (« Popeyes »), en Ontario, avec une date effective au 13 novembre 2017. Les ventes annuelles de Colabor effectuées auprès des établissements Popeyes s’élèvent à plus de 40,0 M$.

Cet événement survient parallèlement à la mise en place par Colabor, au deuxième trimestre de 2017, d’initiatives visant à réévaluer son portefeuille de clients dans le contexte de la réorganisation de son réseau de distribution en Ontario. Compte tenu des réductions de coûts liées à cette réorganisation et aux mesures de mitigation qui seront mises de l’avant, l’effet net de la terminaison de ce contrat sur la rentabilité d’exploitation devrait être négligeable.

PERSPECTIVES

« L’amélioration de l’efficacité opérationnelle et des marges bénéficiaires demeurent les priorités de Colabor. À court terme, une gestion plus rigoureuse au sein de certaines catégories de produits et les investissements effectués dans nos opérations, en particulier dans nos équipes de vente, devraient commencer à prendre effet au cours de la deuxième moitié de 2017. De plus, à compter du quatrième trimestre, la performance d’une année à l’autre ne reflètera plus l’effet négatif lié à la situation concurrentielle de Décarie. À plus long terme, les nouvelles initiatives visant à stimuler la croissance organique des ventes au sein de créneaux porteurs vont permettre à Colabor de soutenir l’amélioration de sa rentabilité d’exploitation, » a conclu M. Gariépy.

TÉLÉCONFÉRENCE

