Groupe Colabor Inc. annonce un changement à la composition de son conseil d’administration

BOUCHERVILLE, QUÉBEC–(Marketwired – 14 déc. 2017) - Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui quelques changements à la composition de son conseil d’administration.

Suite à la décision de la Société d’augmenter la taille de son conseil d’administration à un nombre de 8 administrateurs, la Société annonce également la nomination de MM. Denis Mathieu et Warren White à titre d’administrateurs de la Société. La nomination de ces deux nouveaux administrateurs prendra effet le 1er janvier 2018.

M. Denis Mathieu possède une vaste expérience dans le secteur de la distribution. Il occupe présentement le poste de président et chef de la direction de Novexco Inc., leader canadien de la distribution de produits de bureau. De 2007 à 2005, M. Mathieu a œuvré au sein d’Uni-Sélect, le plus important distributeur de pièces automobiles au Canada, notamment à titre de vice-président exécutif services corporatifs et chef de la direction financière. Il avait antérieurement occupé divers postes de gestion et de direction au sein de Transcontinental Inc. et de la Corporation du Groupe la Laurentienne. Denis Mathieu est membre de l’Ordre des comptables professionnels agrées du Québec et il possède un Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et un MBA de l’Université de Sherbrooke.

Pour sa part, Warren White est un dirigeant chevronné doté d’une impressionnante feuille de route dans le domaine des technologies de l’information. Monsieur White a notamment occupé le poste de premier vice-président, ingénierie commerciale mondiale au sein de CGI de 2003 à 2012. Il avait auparavant cumulé les fonctions de vice-président, technologies de l’information et approvisionnement pour Alcan Aluminium, ainsi que le poste de vice-président, planification stratégique et DPI pour Dominion Textile. De plus, au cours de la dernière décennie, il a siégé au sein du conseil d’administration de quatre sociétés cotées en bourse. Warren White est membre de l’Ordre des comptables professionnels agrées du Québec et possède un Baccalauréat en commerce et un MBA de l’Université Concordia.

D’autre part, M. Raymond Paré se joint au conseil de Colabor, effectif immédiatement, en tant que représentant désigné par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ »), en remplacement de Mme Elaine Zakïb suite à sa démission à titre d’administrateur de la Société.

M. Paré a été chef de la direction financière de la SAQ de novembre 2015 jusqu’en août dernier, alors qu’il se joigna à Sotramont Canada inc. comme partenaire associé. Entre 2003 et 2015, il a occupé plusieurs postes exécutifs au sein de Alimentation Couche-Tard inc. notamment le poste de vice-président et chef de la direction financière au cours de ses dernières années. Il agit également comme conseiller stratégique pour le Groupe SPI inc., une entreprise en distribution et service-conseil dans le domaine de la santé et sécurité. M. Paré possède un Baccalauréat en administration de l’Université du Québec ainsi qu’un MBA spécialisé en finance. Il est également membre de l’Ordre des comptables professionnels agrées du Québec.

« Je tiens à remercier Mme Zakaîb pour son apport et sa grande disponibilité, nous lui souhaitons la meilleure des chances, tient à indiquer M. Robert Cloutier, président du conseil d’administration de Colabor ». Quant à la nomination des trois nouveaux administrateurs hautement qualifiés, M. Cloutier mentionne que « ces nominations reflètent la volonté de Colabor de constituer un conseil d’administration de premier niveau. Les compétences reconnues de MM. Paré, Mathieu et White seront des atouts importants pour le conseil et l’ensemble de l’organisation. De plus, leur rigueur et leur éthique de travail contribueront au maintien d’une saine gouvernance. Au nom de tous les membres du conseil, je leur souhaite la plus cordiale bienvenue, » a mentionné Robert Cloutier, président du conseil d’administration de Colabor.

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses.