Groupe Colabor inc. publie le résultat des votes des actionnaires

BOUCHERVILLE, QUÉBEC–(Marketwired – 1 juin 2017) - Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’ « Assemblée») le 31 mai 2017. Un total de 59 565 288 actions ordinaires, représentant 58,33 % des actions émises et en circulation de la Société étaient représentées en personne ou par procuration à l’Assemblée.

Lors de cette Assemblée, les résolutions suivantes ont été approuvées :

Élection des administrateurs

Les sept candidats présentés à titre d’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de Colabor par une majorité des voix comme suit :

Nom En faveur Abstentions Nombre % Nombre % Marc Baillargeon 57 178 941 99,20 % 460 058 0,80 % Robert J. Briscoe 55 745 873 96,72 % 1 893 126 3,28 % Robert Cloutier 55 838 673 96,88 % 1 800 326 3,12 % Stéphane Gonthier 57 352 955 99,50 % 286 044 0,50 % J. Michael Horgan 57 374 445 99,54 % 264 554 0,46 % Robert B. Johnston 57 398 220 99,58 % 240 779 0,42 % Élaine Zakaïb 57 297 764 99,41 % 341 235 0,59 %

Nomination de l’auditeur

La résolution nommant PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour agir à titre d’auditeur de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur, et autorisant le conseil d’administration de la Société à déterminer sa rémunération a été approuvée dans une proportion de 96,96 %.

Approbation des options non attribuées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société

Les actionnaires présents en en personne ou par procuration à l’assemblée ont également approuvé dans une proportion de 96,43 % une résolution ordinaire portant sur l’approbation des options non attribuées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société.

À PROPOS DE COLABOR

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).

MISE EN GARDE



Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.