GSA vereint die gröÃŸten Online-Gaming-Unternehmen zur Zusammenarbeit auf seinem Third Party Interface Standard (TPI)

Apr 17, 2017

Die Gaming-Standards Association und die GSA Europa erhielten erhebliche Unterstützung von Online-Gaming-Unternehmen für ihre Arbeit an einem neuen Standard, dem Third Party Interface (TPI). Das Online Gaming Committee (OGC) wird eine breitere Beteiligung der Mitglieder genießen, um die Fertigstellung des Standards zu beschleunigen. Dieser neue, speziell für die Online-Gaming-Branche aufgestellte Standard wird die Systemintegration zwischen Inhaltsanbietern und Plattformanbietern vereinfachen. Darüber hinaus wird TPI Supportkosten reduzieren, indem es eine einzige, durch die GSA unterstützte API anbietet und dadurch mehrere proprietäre Schnittstellen vermeidet.

Das Third Party Interface (übersetzt in etwa: Drittparteien-Schnittstelle) ist ein weiterer Beleg dafür, dass die GSA Europa und ihre Mitglieder ihr Missionsversprechen erfüllen, praktische Lösungen zu schaffen, die echten Problemen entgegentreten, denen Lieferanten, Betreiber und Regulierungsbehörden in ganz Europa gegenüberstehen. Die GSA rechnet damit, dass TPI nach Abschluss der Alpha-Tests noch vor Ende des Jahres 2017 freigegeben wird.

Chris Hobbs, Director of Corporate Affairs von Microgaming, einem GSA-Platin-Mitgliedsunternehmen, sagte: „Wir haben den Standard des Third Party Interface bewertet und glauben, dass er das Potenzial hat, ein wertvolles Werkzeug für Microgaming zu werden. Insbesondere dürfte die Nutzung des Third Party Interface eine Reihe von Vorteilen bringen, und wir freuen uns auf Arbeit im GSA-Fachausschuss, um dadurch zusätzliche Funktionen zur Unterstützung unserer Geschäftsziele zu schaffen.“

Francesco Rodano, Chief Policy Officer von Playtech, fügte hinzu: „Als Platinum-Mitglied der GSA hat Playtech eine führende Rolle bei der Entwicklung des Third Party Interface übernommen. Diese Schnittstelle wird Integrationsbemühungen mit Content-Anbietern vereinfachen und beschleunigen sowie potenziell die Notwendigkeit von laufender Wartung und Support reduzieren. Wir haben Alpha-Tests an dieser Lösung durchgeführt und sehr positive Ergebnisse erhalten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit innerhalb des GSA-Fachausschusses, um zusätzliche Funktionalitäten zur Unterstützung unserer Unternehmensziele zu erreichen.“

Das Third Party Interface von GSA basiert auf der JSON- und WebSocket-Technologie und beschreibt standardisierte Schnittstellen zwischen iGaming-Plattformen und Remote-Game-Servern sowie Remote-Game-Servern und Progressive Jackpot Controllers. Darüber hinaus zeigt die Spezifikation, wie die URLs formatiert werden sollen, die zum Starten von Spielen auf Remote-Game-Servern verwendet werden. Die Spezifikation unterstützt in vollem Maße Online-Gaming-Operationen, die mehrere Zuständigkeitsbereiche umfassen, so dass jede Aktivität im Zusammenhang mit einer Jurisdiktion leicht isoliert und separat ausgewiesen werden kann.

Wie alle GSA-Standards wurde TPI durch Zusammenarbeit zwischen GSA-Mitgliedsunternehmen erstellt. Für jedes Budget gibt es eine passende Mitgliedschaftsebene. Mehr erfahren Sie unter www.gamingstandards.com. Werden Sie gleich heute GSA-Mitglied und verbinden Sie sich mit GSA auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

