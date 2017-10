HTM Helicopter Travel Munich adhère au programme de gestion de flotte de P&WC

LONDRES, ROYAUME-UNI–(Marketwired – 3 oct. 2017) - Le Centre de services clients de Pratt & Whitney Canada (P&WC) en Europe (CSC Europe GmbH) a conclu avec HTM Helicopter Travel Munich GmbH (HTM) une entente de 12 ans visant un programme de gestion de flotte (FMP®) pour la maintenance et le soutien de 18 moteurs PW206B2. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« Cette entente FMP est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de HTM. Elle contribuera à optimiser ses coûts de maintenance, précise Carsten Behrens, directeur général du CSC Europe. Elle assurera aussi un soutien personnalisé et direct pour la flotte d’aéronefs de HTM, qui effectue des vols dans la région de la mer du Nord, caractérisée par des conditions difficiles. »

CSC Europe est une coentreprise de P&WC et de MTU Maintenance Berlin-Brandenburg.

« Nos moteurs PW206B nous procurent une fiabilité et un rendement exceptionnels, affirme Bernd Brucherseifer, directeur général, HTM Helicopter Travel Munich GmbH. Cette nouvelle entente avec le CSC Europe de P&WC visant le programme FMP® pour notre flotte d’hélicoptères H135 nous permettra de compter sur des travaux, des réparations et des pièces d’origine (OEM) qui assureront le parfait état de fonctionnement de nos moteurs. »

Fondée en 1997, HTM Helicopter Travel Munich est l’une des plus importantes sociétés d’hélicoptères en Allemagne étant autorisée à effectuer des vols aux instruments (IFR) et en haute mer. De plus, HTM gère une école de pilotage privée. La société, qui exploite 23 hélicoptères dans six installations en Allemagne et en Autriche, prévoit accroître sa flotte.

Entièrement adapté à HTM, le programme de gestion de flotte fournira un soutien personnalisé pour satisfaire les besoins techniques et commerciaux de ce client. Le programme sur mesure de gestion de flotte de P&WC constitue une solution de gestion des moteurs souple et de haute valeur qui contribue à réduire les coûts d’exploitation tout en simplifiant la gestion des activités concernant la flotte. Il représente également un outil de planification financière favorisant la gestion efficace des coûts en permettant aux exploitants de se concentrer sur leur secteur d’activité principal.

P&WC participera à l’événement Helitech International 2017, où elle tiendra le kiosque 10B35. Les exploitants intéressés sont invités à nous rendre visite pour rencontrer un représentant du Service client ou du Marketing.

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l’industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l’année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd’hui un leader mondial de l’aérospatiale qui façonne l’avenir de l’aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d’United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d’affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d’autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d’UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

