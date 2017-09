Hydropothecary annonce la certification casher de produits transformés de marijuana médicale

GATINEAU, QC–(Marketwired – 19 septembre 2017) – La société Hydropothecary (” THCX ” ou la ” Société “) (TSX CROISSANCE: THCX) a le plaisir d’annoncer que ses produits transformés de marijuana médicale ont reçu la certification casher de Vaad HaKashrut, à Ottawa. C’est actuellement la seule instance d’une certification casher à être accordée à des produits de cannabis au Canada.

Les produits visés par la certification casher sont Decarb, une gamme de produits de marijuana activée en poudre prête à consommer, Elixir, une huile de cannabis à la menthe, et la gamme H2 de produits moulus.

” La certification casher est importante pour Hydropothecary, car elle témoigne de l’accent que nous mettons sur des vérifications rigoureuses, le contrôle par des tiers indépendants et l’innovation dans la création de produits faciles à utiliser “, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de Hydropothecary. Il ajoute qu’étant ” la seule entreprise de marijuana médicale au Canada offrant actuellement des produits transformés certifiés casher, nous sommes très fiers d’avoir obtenu l’appui du conseil pour le cashrout. ”

Le directeur de Vaad HaKashrut, le rabbin Levy Teitlebaum, a annoncé la certification juste à temps pour Rosh hashanah, qui tombe le 20 septembre.

” La certification casher est une valeur de référence pour bien des gens, y compris les végétaliens, les végétariens et les personnes qui sont attentives à leur alimentation, car c’est un gage de confiance, souligne M. Teitlebaum. La certification montre la valeur accordée à des procédures appropriées pour une alimentation casher et sécuritaire. C’est le fruit une belle entente entre le conseil et Hydropothecary. ”

L’obtention de la certification casher se fait au terme de plusieurs étapes, y compris une vérification des protocoles de nettoyage, un examen de la conformité casher et des inspections sur place tout au long de l’année.

” Il s’agit d’un processus de certification rigoureux par un tiers indépendant qui passe tout au peigne fin, explique M. Teitlebaum. Nous avons déclaré les produits Hydropothecary conformes, et nous sommes heureux de le faire, car ils répondent à des besoins importants dans ce nouveau domaine. ”

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d’une qualité exceptionnelle. L’image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l’excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s’implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d’extraction, l’élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s’investit dans l’élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

FAQ sur la certification casher et la marijuana médicale

Rabbin Levy Teitlebaum

Ottawa Vaad HaKashrut

Que signifie la certification casher?

La certification casher est accordée aux aliments et aux articles consommés qui sont conformes au cashrout – la loi alimentaire juive. Elle vise les aliments transformés, aussi bien les produits animaux que végétaux. Elle permet d’assurer que ce que nous mangeons a été examiné et déclaré conforme aux exigences diététiques et religieuses.

Comment les consommateurs de marijuana médicale sauront-ils qu’un produit est certifié casher?

Notre symbole apparaîtra sur l’étiquette de chaque produit Hydropothecary qui est certifié casher. Les clients peuvent également obtenir une Lettre de certification casher de Hydropothecary.

Quel est l’avantage de la certification casher pour les produits de marijuana médicale?

Comme pour l’achat de tous les produits consommables, les clients qui recherchent la certification casher sauront que leurs produits respectent les normes les plus strictes de pureté casher.

Lorsque la légalisation de la marijuana entrera en vigueur en juillet 2018, quelle sera la répercussion sur la certification casher?

Les produits médicaux nécessaires à la santé et au bien-être sont admissibles à la certification casher. Avec la légalisation de la marijuana à des fins récréatives, nous devrons étudier les aspects éthiques de cette utilisation du produit.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/9/19/11G145625/Images/Vaad_Hakashrut_logo-88d644bc9512970da0d2966d2a616f36.jpg