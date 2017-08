Hydropothecary nomme Terry Lake, ancien ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, au poste de vice-président à la responsabilité sociale d’entreprise

GATINEAU, QC–(Marketwired – 31 août 2017) – La société Hydropothecary (TSX CROISSANCE: THCX) (la ” Société ” ou ” Hydropothecary “) a le plaisir d’annoncer la nomination de Terry Lake, D.M.V., au poste de vice-président à la responsabilité sociale d’entreprise.

De plus, Pierre Killeen a été nommé vice-président aux communications intégrées et aux relations avec le gouvernement.

Ancien ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Terry Lake a dirigé la mise en œuvre des interventions de santé publique de la province face à la crise des opioïdes de fentanyl. Son leadership et sa vision lui ont valu le prix national du héros de la santé publique de l’Association canadienne de santé publique en mai 2017, ainsi que le prix d’excellence en santé publique des agents provinciaux de santé publique.

Il a pris une part active aux initiatives et avancées politiques touchant le cannabis récréatif et médical en Colombie-Britannique. Sa connaissance politique concrète du secteur du cannabis fera de lui un acteur clé dans les efforts de responsabilité sociale d’entreprise de Hydropothecary.

” C’est passionnant pour moi de m’intégrer à une entreprise qui se situe à l’avant-garde du bouleversement des politiques publiques, a-t-il noté. Mon principal objectif est de veiller à ce que la mise en place du cadre relatif au cannabis récréatif se fasse de manière à protéger la santé publique, surtout en ce qui concerne les jeunes Canadiens. “

Ayant reçu une formation d’avocat et parlant couramment les deux langues officielles, Pierre Killeen se joint à Hydropothecary après avoir travaillé pour Hill+Knowlton Strategies, où il a été le pionnier de sa pratique en défense des droits numériques. À l’équipe de Hydropothecary, il apportera sa connaissance poussée des affaires publiques, des communications stratégiques et de la mobilisation publique.

” La légalisation du cannabis est le plus grand enjeu de politique publique que ce pays ait connu depuis l’instauration le libre-échange, a-t-il déclaré. Mon travail consistera à aider Hydropothecary à participer au dialogue public et à soutenir les pouvoirs publics dans l’implantation de la marijuana récréative dans les collectivités. Étant très fier de mes origines québécoises, je suis ravi d’avoir l’occasion de travailler auprès du seul producteur autorisé au Québec. “

L’arrivée de tels leaders de réflexion dans l’équipe de Hydropothecary traduit bien l’engagement continu de la Société envers le leadership et l’innovation dans le secteur du cannabis.

” Nous sommes très heureux de voir Terry Lake s’adjoindre à notre équipe, a déclaré le cofondateur et PDG, Sébastien St-Louis. Quand l’un des plus éminents politiciens déménage d’un bord à l’autre du pays pour se joindre à nous, c’est un signe de la confiance qu’inspire le parcours de Hydropothecary. De plus, l’embauche de Pierre Killeen, qui a joué un rôle de premier plan chez Hill+Knowlton, l’un des principaux cabinets de relations publiques et d’affaires publiques du Canada, ne fait que renforcer notre équipe de direction. ”

Les nominations de Terry Lake et de Pierre Killeen sont sous réserve des approbations usuelles de la Bourse de croissance TSX.

À propos de la société Hydropothecary (THCX)

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d’une qualité exceptionnelle. L’image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l’excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s’implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d’extraction, l’élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s’investit dans l’élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.